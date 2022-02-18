Включил, послушал, пошёл дальше: почему мир так проникся подкастами

Стриминговый сервис Spotify
С момента своего появления подкасты прошли путь от нишевого развлечения до одного их главных аудиоформатов медиаконтента. В 2020 году реклама от подкастов
Краткая история подкастов
Корни современных подкастов можно найти в культуре уже давно устоявшегося блогинга. Подкасты начинались именно как аудиодополнения к традиционным блогам, а уже затем обрели свой современный вид. Феномен записи обсуждений различных тем на звуковые носители и их последующая дистрибуция существовал еще в 1980-х годах, но реальное развитие сферы началось с выходом iPod от Apple. После выхода устройства в 2001 году рост популярности подкастов лишь усилился, и через несколько лет подкастеры Адам Карри и Дэйв Винер представили возможность загружать аудиоблоги из Сети прямо на iPod. Зачастую история подкастов как явления
Термин «подкаст» вошел в оборот после
Легкость записи подкастов, для которых нужен был только доступ в Сеть, микрофон и желание что-либо сказать, привлекала многих.
В 2006 году основатель Apple Стив Джобс во время своего выступления
В 2010-х с подкастами начали экспериментировать. Радиопередача This American Life, например, включила в свой эфир подкаст Serial. В нём ведущая Сара Кениг подробно расследовала различные криминальные преступления. В ходе подкаста Сара созванивалась и встречалась с самими убийцами, свидетелями, анализировала их ответы, читала отчёты суда. Журналистское криминальное расследование в виде подкаста крайне понравилось публике. Serial стал первым подкастом, достигшим 5 миллионов загрузок в iTunes, а в медиа вроде New York Times
Долгое время господство на рынке подкастов держала компания Apple и её платформа iTunes. Но учитывая, что в настоящее время более 55% американцев
В 2020 году Spotify заключил рекордную сделку с Джо Роганом, согласно которой сервис приобретал эксклюзивные права на эфиры подкастера за $100 миллионов. Позже стало известно, что в действительности Джо Роган
Чем обусловлена популярность подкастов
Популярности подкастов способствует тот факт, что они доступны практически на любую тему. Если человек заинтересовался историей какого-либо события или хочет, например, в подробностях узнать особенности различных музыкальных жанров, он без труда найдёт сотни подкастов на интересующие его темы. Да, для этого существуют книги, но подкасты обладают рядом особенностей, которые их выделяют.
Подкастами можно скрасить поездку в метро или долгий перелёт в самолете без необходимости самостоятельно что-то читать. Их можно слушать во время вождения, занимаясь тренировками.
Новую массовую аудиторию подкасты сумели
На первый взгляд может показаться, что то же самое может дать и аудиокнига. На деле из-за эпизодического формата подкастов, где каждая серия длится примерно столько же, сколько и средняя поездка на работу или тренировка, они гораздо больше подходят для повседневного потребления.
Подкаст может включать в себя музыку, звуковые эффекты, разговоры с собеседниками, что, безусловно, их скрашивает и вносит разнообразие в процесс прослушивания. К тому же для записи подкастов не нужна идеальная дикция и профессиональная аппаратура, следовательно, гораздо больше людей могут записывать подкасты, нежели аудиокниги. Естественным образом это приводит к тому, что по одной и той же теме в большинстве случаев подкастов будет в разы больше, чем аудиокниг.
Решающим фактором для многих в выборе между подкастами и аудиокнигами становится ценовая доступность. Прослушивание подкастов, как правило,
Будущее подкастов
Несмотря на многочисленные
Скорее всего, индустрию ждут и сложности. Минимальный порог для успешного выхода на рынок начнёт повышаться, как это в своё время
Несмотря на впечатляющий рост, у индустрии уже сейчас намечены некоторые негативные факторы, которые в долгосрочной перспективе могут нанести сфере большой ущерб. Большая часть подкастеров прекращают работу над своим проектом уже после третьего выпуска. Желание пользователей постоянно переключаться с одного подкаста на другой приводит к тому, что артисты пытаются уследить за интересами своей аудитории и запускать все новые и новые проекты, забрасывая другие. В результате это
Миф, что абсолютно каждый без особого труда может создать успешный подкаст, раскрутить свой бренд и начать зарабатывать, также нанесла индустрии немало вреда. Идея, что почти у каждого есть свой собственный подкаст, успешно тиражируется и закреплена в названии практического
Гонясь за прибылью, люди пытаются запустить свои собственные подкасты, даже не особо вникая в суть рассматриваемой ими проблемы. Когда у них не выходит, они запускают другой, не анализируя, что именно они сделали не так. В результате подкастов
Также сейчас начинают
Даже учитывая все нюансы и сложности в индустрии, маловероятно, что сфера подкастов в ближайшем будущем прекратит свой рост. Даже