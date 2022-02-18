Включил, послушал, пошёл дальше: почему мир так проникся подкастами

Стриминговый сервис Spotify объявил о приобретении двух крупных аналитических платформ для подкастов — Chartable и Podsights. Вместе с интеграцией новых платформ Spotify сможет расширить линейку функций, доступных для подкастеров. Детали сделки не распространялись, но сам факт её совершения сигнализирует об интересе крупных компаний к сфере. Также стало известно, что Spotify приобрёл эксклюзивные права на подкасты Джо Рогана за $200 миллионов долларов, что вдвое превышает сумму, оговорённую ранее.

С момента своего появления подкасты прошли путь от нишевого развлечения до одного их главных аудиоформатов медиаконтента. В 2020 году реклама от подкастов принесла более $840 миллионов и, по прогнозам аналитиков, к концу 2023 прибыль индустрии дойдёт до $2 миллиардов.

Краткая история подкастов

Корни современных подкастов можно найти в культуре уже давно устоявшегося блогинга. Подкасты начинались именно как аудиодополнения к традиционным блогам, а уже затем обрели свой современный вид. Феномен записи обсуждений различных тем на звуковые носители и их последующая дистрибуция существовал еще в 1980-х годах, но реальное развитие сферы началось с выходом iPod от Apple. После выхода устройства в 2001 году рост популярности подкастов лишь усилился, и через несколько лет подкастеры Адам Карри и Дэйв Винер представили возможность загружать аудиоблоги из Сети прямо на iPod. Зачастую история подкастов как явления отсчитывается именно с этого события.

Термин «подкаст» вошел в оборот после статьи журнала The Guardian 2004 года, в которой отмечалась растущая популярность сферы. Автор предлагал несколько вариантов для названия новой индустрии, среди которых было и слово «подкаст», образованное из слов Ipod и английского broadcast (повсеместное вещание). Уже через год Новый оксфордский американский словарь назвал подкаст словом года.

Легкость записи подкастов, для которых нужен был только доступ в Сеть, микрофон и желание что-либо сказать, привлекала многих. Выходили книги о том, как правильно писать подкасты. Популярность аудиоблогов все росла. Дошло до того, что еженедельные обращения бывшего президента США Джорджа Буша, в которых он комментировал последние политические новости, распространялись в виде подкастов.

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В 2006 году основатель Apple Стив Джобс во время своего выступления показал , как легко можно записывать подкасты, используя программное обеспечение Garage Band, подтолкнув ещё большее количество людей к ознакомлению со сферой.

В 2010-х с подкастами начали экспериментировать. Радиопередача This American Life, например, включила в свой эфир подкаст Serial. В нём ведущая Сара Кениг подробно расследовала различные криминальные преступления. В ходе подкаста Сара созванивалась и встречалась с самими убийцами, свидетелями, анализировала их ответы, читала отчёты суда. Журналистское криминальное расследование в виде подкаста крайне понравилось публике. Serial стал первым подкастом, достигшим 5 миллионов загрузок в iTunes, а в медиа вроде New York Times выходили хвалебные статьи, в которых Serial назывался «первым прорывным хитом подкастинга».

Долгое время господство на рынке подкастов держала компания Apple и её платформа iTunes. Но учитывая, что в настоящее время более 55% американцев слушают подкасты, неудивительно, что многие крупные компании ещё тогда осознавали перспективы сферы и пытались развивать у себя это направление. В 2019 году Spotify начал скупать компании, так или иначе специализирующиеся на подкастах. Под крыло Spotify попали компании Gimlet Media, Anchor, Parcast.

В 2020 году Spotify заключил рекордную сделку с Джо Роганом, согласно которой сервис приобретал эксклюзивные права на эфиры подкастера за $100 миллионов. Позже стало известно, что в действительности Джо Роган получил сумму вдвое больше — $200 миллионов.

Чем обусловлена популярность подкастов

Популярности подкастов способствует тот факт, что они доступны практически на любую тему. Если человек заинтересовался историей какого-либо события или хочет, например, в подробностях узнать особенности различных музыкальных жанров, он без труда найдёт сотни подкастов на интересующие его темы. Да, для этого существуют книги, но подкасты обладают рядом особенностей, которые их выделяют.

Подкастами можно скрасить поездку в метро или долгий перелёт в самолете без необходимости самостоятельно что-то читать. Их можно слушать во время вождения, занимаясь тренировками.

Новую массовую аудиторию подкасты сумели привлечь во время локдаунов, когда люди искали способы разнообразить рутинные дни. Широкий, почти бесконечный спектр тем, на которые записываются подкасты, приводит к тому, что у рынка имеется крайне широкая аудитория. В неё могут входить как инвесторы, которым в сжатой форме необходимо узнать последние новости рынков, так и люди, изучающие языки, которые через несложный подкаст на изучаемом языке хотят улучшить свои навыки аудирования.

На первый взгляд может показаться, что то же самое может дать и аудиокнига. На деле из-за эпизодического формата подкастов, где каждая серия длится примерно столько же, сколько и средняя поездка на работу или тренировка, они гораздо больше подходят для повседневного потребления.

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Подкаст может включать в себя музыку, звуковые эффекты, разговоры с собеседниками, что, безусловно, их скрашивает и вносит разнообразие в процесс прослушивания. К тому же для записи подкастов не нужна идеальная дикция и профессиональная аппаратура, следовательно, гораздо больше людей могут записывать подкасты, нежели аудиокниги. Естественным образом это приводит к тому, что по одной и той же теме в большинстве случаев подкастов будет в разы больше, чем аудиокниг.

Решающим фактором для многих в выборе между подкастами и аудиокнигами становится ценовая доступность. Прослушивание подкастов, как правило, обходится намного дешевле аудиокниг, так как большинство эфиров распространяются бесплатно, а монетизируются через рекламу и интеграции.

Будущее подкастов

Несмотря на многочисленные заявления в медиа о том, что подкасты уже достигли своего пика, индустрии ещё есть куда развиваться. Ещё в 2010 году возникали идеи, что создание подкастов можно сделать ещё проще, если озвучку будет производить синтезатор речи, а не реальный человек. Уже сейчас существуют компании, которые занимаются разработками в отрасли. Компания ReadSpeaker, например, предлагает свою собственную программу ReadSpeaker podCaster, основанную на новейших технологиях в синтезе речи. Уже сейчас пишутся руководства, как можно запустить подкаст, используя подобные технологии. Вместе с их развитием искусственный, но правдоподобный голос, возможно, будет встречаться в подкастах всё чаще.

Скорее всего, индустрию ждут и сложности. Минимальный порог для успешного выхода на рынок начнёт повышаться, как это в своё время было с YouTube. Обилие профессиональных подкастеров, которые отточили мастерство повествования и к тому же уже обзавелись своей аудиторией и необходимой техникой, существенно усложнит работу начинающим артистам.

Несмотря на впечатляющий рост, у индустрии уже сейчас намечены некоторые негативные факторы, которые в долгосрочной перспективе могут нанести сфере большой ущерб. Большая часть подкастеров прекращают работу над своим проектом уже после третьего выпуска. Желание пользователей постоянно переключаться с одного подкаста на другой приводит к тому, что артисты пытаются уследить за интересами своей аудитории и запускать все новые и новые проекты, забрасывая другие. В результате это приводит к чрезмерному обилию материалов, в котором простому потребителю не так-то и легко ориентироваться.

Миф, что абсолютно каждый без особого труда может создать успешный подкаст, раскрутить свой бренд и начать зарабатывать, также нанесла индустрии немало вреда. Идея, что почти у каждого есть свой собственный подкаст, успешно тиражируется и закреплена в названии практического руководства по записи подкастов — бестселлере New York Times «У Каждого Есть Подкаст (Кроме Тебя)».

Гонясь за прибылью, люди пытаются запустить свои собственные подкасты, даже не особо вникая в суть рассматриваемой ими проблемы. Когда у них не выходит, они запускают другой, не анализируя, что именно они сделали не так. В результате подкастов становится слишком много, и лишь малая их часть действительно качественная.

Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

Также сейчас начинают высказываться опасения, что интерес IT-гигантов приведёт к тому, что рынок будет полностью монополизирован. К гонке за инклюзивными контрактами между Spotify и Apple может полномасштабно присоединиться Google или Amazon, который в свое время стал почти единственным крупным игроком на рынке электронных книг.