https://static.news.ru/photo/6bf2de82-58ba-11ea-8d3e-fa163e074e61_660.jpg Шри-Ланка Фото: Martina Katz/imageBROKER.com/Global Look Press

Власти Шри-Ланки возобновили режим выдачи бесплатных виз для граждан 48 стран, среди которых и Россия. Он введён до 30 апреля.

Предыдущий льготный период истёк 1 февраля.

Решение вновь сделать визы бесплатными правительство страны приняло 12 числа. В постановлении задним числом было указано, что упрощённый режим продлевается с 1 февраля. Однако документ вступил в силу не сразу.

Льготный режим был восстановлен лишь 26 февраля.

Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, на интернет-портале, где можно оставить заявку на оформление въездного документа, всё это время туристам предлагалось оплатить услугу.

Бесплатные визы были введены в августе 2019 года. Тогда после серии терактов туристический поток в республику упал, а такая мера была призвана восстановить турпоток. До этого виза на остров обходилась россиянам в $35–40, писал NEWS.ru.