Власти Шри-Ланки возобновили режим выдачи бесплатных виз для граждан 48 стран, среди которых и Россия. Он введён до 30 апреля.
Предыдущий льготный период истёк 1 февраля.
Решение вновь сделать визы бесплатными правительство страны приняло 12 числа. В постановлении задним числом было указано, что упрощённый режим продлевается с 1 февраля. Однако документ вступил в силу не сразу.
Льготный режим был восстановлен лишь 26 февраля.
Как
Бесплатные визы были введены в августе 2019 года. Тогда после серии терактов туристический поток в республику упал, а такая мера была призвана восстановить турпоток. До этого виза на остров обходилась россиянам в $35–40, писал NEWS.ru.
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