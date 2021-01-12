Вирусологи рассказали, где ждать новую вспышку коронавируса

https://static.news.ru/photo/c084464c-5536-11eb-a91a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Абзал Калиев/РИА Новости

Новая вспышка коронавируса ожидается на Украине, если власти откажутся от закупки российской вакцины. Это нанесёт значительный ущерб здоровью населения.

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба уже заявлял, что Киев не будет покупать российскую вакцину, однако президента Зеленского заподозрили, что он привился именно препаратом «Спутник V».

Если, кроме России, нет источников закупки вакцины от коронавируса, то отказ от «Спутника V» принесёт серьёзный ущерб для Украины, — выразил мнение в беседе с URA.RU вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Эксперт уверен, что украинцы должна поспешить с вакцинацией, иначе всё это обернётся ростом заболеваемости и смертей среди людей. Вопросы вакцинации должны находиться в ведомстве властей страны, считает врач. И этой проблемой должны заниматься местные политики, а не западные. Остановить пандемию могут ещё аналоги российской вакцины.

Ещё один вирусолог — бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев также считает, что отказ Украины от российской вакцины усугубит ситуацию в стране. Это скажется на жизни и здоровье людей. Тем более, что в ближайшее время страна не получит западную вакцину. А вот поставки российских аналогов могут начаться не раньше следующего года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина назвал угрозой для распространения вакцины от коронавируса в США Россию и Китай. Он выразил обеспокоенность в отношении цепи поставок, связанных не только с распространением, но и разработкой препаратов.