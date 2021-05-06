Вирусолог: «Спутник V» не хуже Moderna

https://static.news.ru/photo/a2d7f2c6-ae76-11eb-807c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» не уступает американскому препарату Moderna. Последний был признан лучшим в мире по геополитическим причинам. Об этом РИА Новости заявил бельгийский вирусолог Марк ван Ранст.

По словам эксперта, эффективность обоих упомянутых препаратов, а также вакцины Pfizer превышает 90%.

На данном этапе они находятся на одном уровне эффективности; нет особого смысла выносить Moderna или две другие в победители, — цитирует ван Ранста агентство.

Он посоветовал не придавать большого значения оценке Moderna Всемирным конгрессом вакцин. Эксперт пояснил, что конгресс пользуется большим уважением, особенно в США, но в данном случае следует учесть вмешательство геополитики.

Он также напомнил, что Россия первой разработала вакцину от коронавируса и реакция на неё имела в основном политическую окраску с целью принизить заслуги создателей препарата.

Всемирный конгресс вакцин — 2021 признал Moderna лучшей вакциной от коронавируса. В рейтинге, составленном по неназванным параметрам, этот препарат обошёл не только «Спутник V», но и АstraZeneca, Pfizer/BioNtech, а также малоизвестные Bharat Biotech, Janssen, Medicago.

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург счёл столь высокую оценку Moderna безосновательной и спорной. Его коллега, главный научный сотрудник центра Виктор Зуев назвал решение конгресса «антироссийскими играми».