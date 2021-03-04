Вирусолог оценил шансы невакцинированных людей попасть в страны ЕС

https://static.news.ru/photo/cda119a2-7d88-11eb-a317-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отрицательный тест на коронавирус может использоваться в странах ЕС наряду с «ковидным паспортом» для путешественников, которые не смогли привиться по медицинским показаниям. Об этом заявил NEWS.ru профессор молекулярной вирусологии Университетского колледжа Лондона Грег Тауэрс, комментируя процесс внедрения «зелёных» проездных документов в государствах евросообщества.

Тауэрс назвал идею ввести «зелёные паспорта» полезной с точки зрения общественного здравоохранения.

Я ожидаю, что некоторые страны и некоторые предприятия в разных странах будут применять систему вакцинных паспортов для защиты сотрудников и клиентов. Проблема в том, как поступать с людьми, которые не могут пройти вакцинацию по медицинским причинам, — отметил британский исследователь.

Он предположил, что отрицательный тест на коронавирус накануне путешествия может быть использован для облегчения международных поездок наряду с «ковидным паспортом». Впрочем, вирусолог сделал оговорку: всё, что касается распространения коронавируса и его последствий, не поддаётся прогнозированию.

О том, что в Евросоюзе приступили к разработке программы по внедрению сертификатов о вакцинации для безопасных поездок, стало известно недавно. Главными сторонниками введения подобной меры стали страны Южной Европы, которые хотят «спасти» летний туристический сезон.