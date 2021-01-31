Вирусолог назвал меры профилактики британского COVID-19

https://static.news.ru/photo/ccd44a78-63dc-11eb-8f51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Известный вирусолог и профессор молекулярной онкологии Уорикского университета Лоуренс Янг перечислил для NEWS.ru те меры, которые будут эффективны в рамках профилактики британского коронавируса. Распространение этого штамма COVID-19 названо учёными фактором высокой смертности в Соединённом Королевстве.

Янг обратил внимание на то, что британская версия нового коронавируса передаётся так же, как и штаммы-предшественники, — во время личного контакта.

Поэтому такие меры, как ношение маски, гигиена рук, социальное дистанцирование и избегание большого скопления людей в одном помещении, предотвратят заражение, — пояснил вирусолог.

Собеседник NEWS.ru подчеркнул, что британская версия инфекции задела множество других стран. Предварительные данные свидетельствуют, что этот штамм может оказаться более смертоносным, чем предыдущие. Однако Янг возлагает надежду на те вакцины, которые внедряются в Великобритании.

Так, Янг прокомментировал недавнее исследование Национальной статистической службы Великобритании (ONS), которое определило: среди инфицированных британским штаммом коронавируса реже встречаются те, кто почувствовал среди симптомов потерю вкуса и обоняния — признаки «традиционной» версии COVID-19. В то же время исследователи ONS зафиксировали, что такие симптомы коронавируса, как кашель, постоянная слабость и мышечная боль, во многом свойственны именно тем, кто подхватил британскую инфекцию.