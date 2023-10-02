Вирусолог Альтштейн поддержал выбор нобелевского жюри Вирусолог Альтштейн согласился с итогами Нобелевской премии по медицине

Фото: Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ученые получили Нобелевскую премию за решение определенных научных вопросов, благодаря которым была создана вакцина против COVID-19, рассказал NEWS.ru российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. По его словам, речь идет о действительно феноменальных открытиях.

Именно мы разработали вакцину от COVID-19, и это заслуживает уважения и награды, и она была выдана. Разработчики этой вакцины получили Государственную премию РФ. Что касается Нобелевской премии, она была дана не за саму разработку, а за решение определенных научных вопросов, благодаря которым могла быть создана эта вакцина. Они объяснили, как мРНК — это фермент‚ синтезирующий тандемно повторяющиеся сегменты ДНК — взаимодействует с нашей иммунной системой, — рассказал Альтштейн.

Вирусолог объяснил, что на основе этих исследований компании начали разработки вакцин против COVID-19 по всему миру.

От мРНК зависит синтез белка, и они показали, что если его вводить в организм, изменив определенный нуклеотид на искусственный, то эта мРНК не окажет сильной иммунной реакции, при которой подопытные животные погибали, но при этом сохранит свою эффективность против вируса. Таким образом она стала пригодна для ввода в человеческий организм. Наши ученые подобных исследований не проводили, — добавил Альтштейн.

Ранее стало известно, что Нобелевскую премию в области физиологии и медицины 2022 года вручат венгерской ученой Каталин Карико и ее американскому коллеге Дрю Вайсману. Они были удостоены награды за открытия в области модификации основ нуклеиновых кислот, что позволило разработать эффективные мРНК-вакцины от COVID-19.