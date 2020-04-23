Возможный запрет США на импорт саудовской нефти может привести к масштабной переориентации Саудовской Аравии на другие рынки, в числе которых находится Китай. К такому выводу приходят эксперты, анализируя споры в Вашингтоне по поводу необходимости принимать поставки углеводородов из королевства. За недели коронакризиса аналитики фиксировали значительное сближение между Пекином и аравийскими столицами. Не исключено, что эта тенденция качественно отразится на их внешнеполитической линии.

В экспертной среде допускают , что после возможного прекращения саудовских поставок сырья в США у королевства останется слишком мало опций для того, чтобы перенаправить свои углеводороды. В результате зависимость Саудовской Аравии от КНР как от торгового партнёра может только возрасти, говорят аналитики. Персидский залив и Китай за эти недели продемонстрировали, что потенциал их дипломатического и экономического сближения довольно велик.

Ещё в январе этого года наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид подтвердил , что его страна готова поддержать Китай в борьбе с коронавирусом нового типа. Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) в знак солидарности даже вывесили китайские флаги на нескольких национальных монументах. Что наиболее интересно, эта аравийская монархия гораздо дольше, чем большинство стран региона, пыталось поддерживать авиасообщение с КНР на фоне пандемии.

Эти акты солидарности были положительно восприняты в Пекине. Они получили широкое освещение в китайских СМИ и социальных сетях. После того как Китай, похоже, взял коронакризис у себя в стране под контроль, его правительство по мере сил возвращает «долги», отправляя медикаменты в страны Персидского залива и организуя виртуальные семинары с арабскими чиновниками, чтобы консультировать их по поводу борьбы с пандемией.

Что касается Саудовской Аравии, то её неофициальная реакция на китайскую позицию в контексте коронакризиса была довольно интересной, пишет докторант Гарвардского университета Эндрю Лебер, который обращает внимание на симпатию СМИ королевства к властям КНР. Так, как оказалось, большая часть саудовских комментаторов не стеснялась определять авторитаризм китайского режима как решающий фактор в борьбе с COVID-19.

Tu Yifan/Global Look Press

Авторы ежедневной газеты Okaz — издания, которое известно распространением теорий заговора, — высоко оценили политику Китая в борьбе с коронавирусом, указав на его свободу от «политических ссор и межфракционных противоречий». На страницах издания также отмечали, что успех китайского контроля над кризисом на национальном уровне придает доверие усилиям Китая по мобилизации мягкой силы на Ближнем Востоке.

Однако реакция на COVID-19 — не единственная возможность, которую аравийские столицы используют для того, чтобы набрать очки в отношениях с Китаем. Война цен на нефть, которая разгорелась больше месяца назад между Саудовской Аравией и Россией, рассматривалась в Персидском заливе как прекрасная возможность вернуть себе покупателей в Азии, и особенно в Китае, за рынок которого, как отмечают эксперты, традиционно бьются Эр-Рияд и Москва.

Тем не менее, на этом направлении есть некоторая проблема: КНР, как правило, стремится диверсифицировать свои каналы нефтяных поставок. За последние десять лет Китай сократил долю Саудовской Аравии в импорте энергоносителей с 20,7 % до 10,7% за счёт таких стран, как Россия, Бразилия или Ангола. В целом, он зависит от саудовской нефти меньше, чем такие азиатские державы, как Япония и Южная Корея.

Тем не менее, сам намёк на качество отношений между Пекином и аравийскими столицами вряд ли вызовет одобрение в Вашингтоне, который и так близок к тому, чтобы ввести против первого ограничительные меры за все последствия пандемии. То, как чувствительны США к сближению своих ближневосточных союзников с КНР, хорошо иллюстрирует пример Израиля. Это даёт странам Персидского залива отличный повод шантажировать своих партнёров за океаном и добиваться уступок даже в априори тупиковых ситуациях.