Виртуальный «Саммит за демократию» пообещал участникам реальные деньги

По инициативе США 9 и 10 декабря проходил виртуальный «Саммит за демократию». Список участников из 110 стран определил Вашингтон. В итоге в нём не оказалось двух постоянных членов Совета Безопасности ООН — России и Китая. В тоже время двери форума открыли для непризнанных ООН стран: Косово и Тайвань. Повестку саммита также определили организаторы: обсуждение борьбы с коррупцией, ситуации с правами человека и защита от авторитаризма. Эксперты считают, что за продекларированными целями форума стояли другие задачи, более важные для нынешнего американского правительства во главе с президентом Джо Байденом. Об этом — в материале NEWS.ru.

Защита и модернизация институтов демократии в мире, судя по официальным заявлением Белого дома, остаётся чуть ли не ключевым приоритетом США. Таким образом Вашингтон объясняет свои усилия по укреплению различных международных союзов и альянсов. В своей вступительной речи президент Джо Байден объявил «инициативу демократического обновления». Он подчеркнул, что инициатива будет направлена на «обеспечение прозрачности и подотчётности» работы правительств в других странах, «включая поддержку свободы, борьбу с международной коррупцией», цель программы состоит в том, чтобы «определить, что такое честные выборы, и защищать их».

Эксперты-международники полагают, что на самом деле за активностью Вашингтона стоят другие соображения нынешней администрации Белого дома. Заместитель директора Института международных исследований МГИМО Виктор Мизин в беседе с NEWS.ru провёл аналогию с высказываниями Вашингтона прошлых лет о кардинальном реформировании ООН.

О реформировании ООН говорил в 2017 году Трамп, и при Буше-младшем американские правящие круги предлагали создание так называемой «демократической ООН», в которой они не хотели видеть Россию, Китая, страны Африки. Никуда эти намерения не ушли, — отметил дипломат.

Его мысль дополнила официальный представитель МИД России Мария Захарова , заявив в ходе в ходе брифинга, что США в рамках «Саммит за демократию» стремятся обозначить своих и чужих и намерены создать новые разделительные линии в международном сообществе.

«Саммит за демократию» Tasos Katopodis - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Среди участников оказались и постсоветские страны: Украина, Грузия, Армения, Молдавия, Литва, Латвия и Эстония. В Армении, например, обратили внимание на личное приглашение Байдена принять участие в работе форума премьера-министра Никола Пашиняна. Ереванский политолог Александр Искандарян в беседе с NEWS.ru отметил полезность подобных форумов для страны.

Наличие различных площадок для высказывания своей позиции и общения с представителями других государств — позитивный факт. Армению трудно назвать образцом демократии для мира, но у нас идут демократические процессы: выборы, существует оппозиция, в том числе и парламентская, — уточнил политолог.

С помощью «Саммита за демократию» Вашингтон, как создаётся впечатление, пытается поделить страны на «демократические» и «авторитарные». При этом в «демократический» список попали и государства, уровень демократии в которых вызывает сомнения у экспертов-международников: Бразилия, Индия, Филиппины, Ирак, Ангола и некоторые другие. Виртуальный форум в реальности к проблемам демократии отношения не имеет, подчеркнул в общении с NEWS.ru первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Мне очень жалко демократию, если её критерии определяют США. Мы видели американскую демократию в Афганистане, Ираке да и в Вашингтоне, когда в минувшем январе громили здание конгресса. В саммите участвуют страны, которые находятся в той или иной зависимости от американцев, их союзники, связанные с США финансовыми структурами, словом, те, кто подыгрывать им на международной арене вынужден, — отметил сенатор. Владимир Джабаров первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам

Сергей Булкин/NEWS.ru

Американский президент уже в первый день работы форума назвал объём финансовой помощи, которая пойдёт на «обновление демократии» различным странам, — $424,4 млн. Чуть позже Белый дом уточнил, что выделение этих средств станет возможным после решения конгресса. Но уже известно, на что именно пойдут средства: поддержку независимых и свободных СМИ, реформаторов, борьбу с коррупцией, защиту свободных и честных выборов и политических процессов. Заместитель директора Института международных исследований МГИМО Виктор Мизин в беседе с NEWS.ru убеждён, что возможная финансовая благодарность США стала основным стимулом для участия в «Саммите за демократию».

Сейчас многие страны-участники надеются, что демонстрация их лояльности будет замечена Вашингтоном и на них польётся дождь из кредитов и инвестиций. Но, с другой стороны, они подставляются, обретая имидж «вассалов Вашингтона», — считает собеседник интернет-издания.

Мизин напомнил, что мощность финансового печатного станка американцам увеличить довольно легко. В то же время, на его взгляд, престиж США в последние годы упал очень низко в европейских столицах, если их и называют «лидерами демократии», то, как правило, в ироничном смысле.