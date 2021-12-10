Виртуальный «Саммит за демократию» пообещал участникам реальные деньги

По инициативе США 9 и 10 декабря проходил виртуальный «Саммит за демократию». Список участников из 110 стран
Защита и модернизация институтов демократии в мире, судя по официальным
Эксперты-международники полагают, что на самом деле за активностью Вашингтона стоят другие соображения нынешней администрации Белого дома. Заместитель директора Института международных исследований МГИМО Виктор Мизин в беседе с NEWS.ru провёл аналогию с высказываниями Вашингтона прошлых лет о кардинальном реформировании ООН.
О реформировании ООН говорил в 2017 году Трамп, и при Буше-младшем американские правящие круги предлагали создание так называемой «демократической ООН», в которой они не хотели видеть Россию, Китая, страны Африки. Никуда эти намерения не ушли, — отметил дипломат.
Его мысль дополнила официальный представитель
Среди участников оказались и постсоветские страны: Украина, Грузия, Армения, Молдавия, Литва, Латвия и Эстония. В Армении, например, обратили внимание на личное
Наличие различных площадок для высказывания своей позиции и общения с представителями других государств — позитивный факт. Армению трудно назвать образцом демократии для мира, но у нас идут демократические процессы: выборы, существует оппозиция, в том числе и парламентская, — уточнил политолог.
С помощью «Саммита за демократию» Вашингтон, как создаётся впечатление, пытается поделить страны на «демократические» и «авторитарные». При этом в «демократический» список попали и государства, уровень демократии в которых вызывает сомнения у экспертов-международников: Бразилия, Индия, Филиппины, Ирак, Ангола и некоторые другие. Виртуальный форум в реальности к проблемам демократии отношения не имеет, подчеркнул в общении с NEWS.ru первый заместитель главы комитета
Мне очень жалко демократию, если её критерии определяют США. Мы видели американскую демократию в Афганистане, Ираке да и в Вашингтоне, когда в минувшем январе громили здание конгресса. В саммите участвуют страны, которые находятся в той или иной зависимости от американцев, их союзники, связанные с США финансовыми структурами, словом, те, кто подыгрывать им на международной арене вынужден, — отметил сенатор.
Американский президент уже в первый день работы форума
Сейчас многие страны-участники надеются, что демонстрация их лояльности будет замечена Вашингтоном и на них польётся дождь из кредитов и инвестиций. Но, с другой стороны, они подставляются, обретая имидж «вассалов Вашингтона», — считает собеседник интернет-издания.
Мизин напомнил, что мощность финансового печатного станка американцам увеличить довольно легко. В то же время, на его взгляд, престиж США в последние годы упал очень низко в европейских столицах, если их и называют «лидерами демократии», то, как правило, в ироничном смысле.
Возможно, столь резкое падение международного авторитета и вынуждает Вашингтон проводить масштабные саммиты, напоминая о себе и вербуя сторонников за приличные гранты. Джо Байден уже