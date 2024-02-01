Назван виновник слива секретных данных Mercedes Виновником слива секретных данных Mercedes оказался программист

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Программист Mercedes-Benz случайно слил в Сеть огромный массив внутренних данных компании, включая пароли, исходный код программного обеспечения для авто, детали проектной документации и многое другое. Компания уверяет, что слив данных не нанес вреда компании, так как его вовремя заметили специалисты по безопасности из RedHunt, передает BleepingComputer.

Утечку ценной информации, от которой немалую пользу могли получить как конкуренты Mercedes, так и злоумышленники, обнаружили в сентябре. Оказалось, что сотрудник компании случайно опубликовал токен репозитории GitHub, где и хранились эти данные.

RedHunt связалась с руководством Mercedes и сообщила о сливе. В итоге компания отозвала токен и закрыла доступ к серверу. В автомобильной корпорации также утверждают, что никто из клиентов в результате ЧП не пострадал. Как такое могло произойти, пока неясно.

Ранее в результате действий со стороны украинских хакеров из группировки Kiborg в открытом доступе оказались данные полной клиентской базы Альфа-Банка. Сам взлом финансово-кредитной организации произошел еще осенью 2023 года, речь идет о 38 млн человек, чьи номера телефонов, карт, счетов и дат рождения оказались в открытом доступе.