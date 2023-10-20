Виноделы во Франции вылили тысячи литров розе и игристого своих конкурентов

Фото: EPA/ТАСС

Три сотни французских виноделов взбунтовались против ценовой политики и опустошили резервуары с напитками, прибывшими на фурах из Испании, пишет Le Parisien. Возмущенные частные предприниматели уничтожили 10 тысяч бутылок игристого вина и вылили 24 тысячи литров розе. Инцидент произошел в коммуне Ле-Булу.

На опубликованных изданием фото видно, как мужчины протыкают емкости на грузовике и жидкость вытекает на асфальт. На одной из цистерн они открыли клапан, из-за чего на землю хлынула струя розового вина.

Предприниматели пояснили, что из-за того, что вино из соседней страны стоит значительно дешевле, они оказались «на дне ямы» и поэтому пошли на радикальный шаг. Они возмущены, что импортируемое из Испании вино стоит гораздо дешевле, чем то, которое производят они.

Ранее в Роскачестве сообщили, что в России до конца года будет изготовлено около 900 тысяч литров фермерского вина, а в 2024-м этот объем превысит один млн. Число частных виноделен благодаря упрощению процедуры лицензирования и активной государственной поддержке возросло с 39 до 53. Именно фермерские хозяйства специализируются на лимитированных партиях разнообразных вин. За шесть месяцев 2023 года они выпустили примерно 25% от всех произведенных в России артикулов вина под защищенными географическими индикаторами.