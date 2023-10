Винни Пуху стукнуло 97 лет: как советский герой захватил западные соцсети

Фото: РИА Новости

Кадр из мультипликационного фильма «Винни Пух и день забот»

14 октября исполнилось 97 лет со дня выхода повести английского писателя Алана Милна «Винни Пух». Книга рассказывала о приключениях медвежонка и его друзей — поросенка Пятачка, ослика Иа, мальчика Кристофера Робина и других. Произведение так полюбилось читателям, что по нему было снято несколько художественных фильмов, полнометражных мультфильмов, мультсериалов и созданы настольные и компьютерные игры. А в 2022 году в Великобритании вышел даже фильм ужасов с персонажами сказки.

В 1929-м Милн продал права на коммерческую эксплуатацию образа Винни Пуха американскому продюсеру Стивену Шлезингеру. Благодаря этому были выпущены несколько пластинок-спектаклей по книгам о плюшевом медведе, имевшие популярность в США. Спустя 30 лет права выкупила студия Disney, а также приобрела авторские права на рисунки иллюстратора повести.

В 1960-е на экраны выходили короткометражные мультфильмы, созданные по сюжету некоторых глав повести, и полнометражные. Так, в 1968 году картина под названием «Винни Пух и день забот» (Winnie the Pooh and the Blustery Day) получила премию «Оскар» за лучший анимационный короткометражный фильм.

На студии «Союзмультфильм» Винни Пуха представили героя не таким, как в США. «Папа» российского медведя Федор Хитрук писал, что «он постоянно наполнен какими-то грандиозными планами, слишком сложными и громоздкими для тех пустяковых дел, которые он собирается предпринимать». Вместе с Борисом Заходером они создали три мультфильма: «Винни Пух» (1969), «Винни Пух идет в гости» и «Винни Пух и день забот». Цикл мультфильмов получил большую популярность, однако был прерван из-за конфликта Заходера и Хитрука.

На днях британская молодежь открыла для себя советскую адаптацию знаменитой историй. Иностранцы записывают видео, в которых признаются в любви к Винни в образе «независимого мыслителя» и меланхоличному ослику Иа, и публикуют их в социальных сетях.

Сейчас в МХТ им. А. П. Чехова проходит спектакль-исследование «Винни-Пуховские чтения». Автором постановки стал Евгений Гришковец. Кукольную постановку о медвежонке сейчас можно посмотреть, например, в московском театре «Волшебная лампа» или петербургском Большом театре кукол.

