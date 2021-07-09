Вильнюс отказал Минску в выдаче Тихановской

Белоруссия получила от Литвы отказ в выдаче бывшего кандидата в президенты республики, лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской. При этом никакой мотивировки Вильнюсом приведено не было. Об этом сообщил в эфире телеканала «Беларусь 1» генеральный прокурор республики Андрей Швед.

Как рассказал генпрокурор, Минск направляет в разные страны документы о выдаче оппозиционеров, проходящих в Белоруссии по уголовным делам, однако пока никак ответной реакции не наблюдалось — за исключением запроса на Тихановскую.

Действительно, пришли документы, могу это официально подтвердить, об отказе Литвы в её выдаче, — сказал Швед.

По его словам, в данном отказе не было никакой мотивировки — на основании чего Литва отказала в выдаче Тихановской.

То есть правовых оснований мы в этом не увидели, — подчеркнул Швед.

Ранее стало известно, что Евросоюз ввёл в действие четвёртый пакет санкций в отношении Белоруссии. Ограничительные меры введены против 78 физических и восьми юридических лиц Белоруссии.