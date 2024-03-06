Трамп и Орбан обсудят вопрос установления мира на Украине

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Дональд Трамп и Виктор Орбан

В Будапеште считают, что мира на Украине может добиться только экс-глава США Дональд Трамп, вновь претендующий на пост президента в своей стране, заявил РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто. Он сообщил, что именно поэтому премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудит 8 марта во Флориде с Трампом вопрос мирного урегулирования конфликта Киева и Москвы, а также в восточной части Европы.

Мы понимаем, что с такой нашей позицией мы не представляем большинство в Европе. Но, тем не менее, мы в этом убеждены, — отметил венгерский дипломат.

При этом Сийярто подчеркнул, что Будапешт не хочет указывать американцам, кого избирать, а кого нет. Венгрия всегда уважала их право выбирать собственного лидера и будет работать с тем главой государства, который изберется, отметил он. Однако глава МИД добавил, что, судя по опыту предыдущих лет, во время правления Трампа американо-венгерские отношения находились на абсолютно высоком уровне. В то же время, при нем не было крупных глобальных войн, напомнил он.

Сийярто также допустил, что если бы Дональд Трамп победил на выборах 2020 года, никогда бы не разразились конфликты на Украине и Ближнем Востоке. Он считает, что Киеву неизбежно придется сесть за стол переговоров, так как он не сможет победить Москву, а Россия — весь Запад.

Виктор Орбан ранее допустил, что спецоперация РФ на Украине закончится еще нескоро и это выльется в тяжелые последствия для всей Европы. По его мнению, в мире началось «десятилетие опасностей и войн».