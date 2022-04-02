Видеообращение Зеленского показали на церемонии «Грэмми»

Специальное обращение президента Украины Владимира Зеленского показала Национальная академия искусства и науки звукозаписи на церемонии вручения американской музыкальной премии «Грэмми». Мероприятие транслирует телеканал CBS.

Поддержите нас любым способом, не молчите, и тогда мир придет в наши города, — сказал украинский лидер.

После его выступления на сцене появился певец Джон Ледженд вместе украинскими исполнителями и музыкантами.

Ранее представители культуры предлагали дать Зеленскому возможность выступить в рамках церемонии вручения кинопремии «Оскар», которая состоялась на минувшей неделе, но этого не произошло.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале рано утром 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. Также наступление при поддержке ВС РФ развивают группировки ДНР и ЛНР.