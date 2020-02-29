https://static.news.ru/photo/5e9f1758-5b37-11ea-8601-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Видео уничтожения Турцией зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» сняли на северо-западе Сирии. Ролик в Twitter опубликовал канал clashreport.

Комплекс «Панцирь-С1», как и комплекс «Бук» значатся в уничтоженных Турцией объектах. Показанное в ролике случилось в Ливии. Уничтожение «Панцирь-С1» стало вторым роликом для этого ЗРПК.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Израиль непреднамеренно обострил отношения с Россией, уничтожив в ходе ноябрьских ударов по Сирии российские комплексы «Бук» и «Панцирь». Об инциденте сообщила ближневосточная пресса со ссылкой на свои военные источники. Официально об уничтожении российских средств ПВО-ПРО в Арабской Республике ничего не сообщалось.