Видео уничтожения Турцией зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» сняли на северо-западе Сирии. Ролик в Twitter
Комплекс «Панцирь-С1», как и комплекс «Бук» значатся в уничтоженных Турцией объектах. Показанное в ролике
Ранее NEWS.ru сообщал, что Израиль непреднамеренно обострил отношения с Россией, уничтожив в ходе ноябрьских ударов по Сирии российские комплексы «Бук» и «Панцирь». Об инциденте сообщила ближневосточная пресса со ссылкой на свои военные источники. Официально об уничтожении российских средств ПВО-ПРО в Арабской Республике ничего не сообщалось.
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