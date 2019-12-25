https://static.news.ru/photo/53ed612e-271c-11ea-ac86-fa163e074e61_660.jpg Башар Асад Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

В Сети появилось видео, на котором похожий на президента Сирии Башара Асада мужчина выбирает овощи на базаре.

В комментариях к ролику уточняется, что запись была сделана в районе Багджылар в Стамбуле. В социальной сети Facebook видео набрало более 67 тысяч просмотров, при этом пользователи сомневаются, что камера сняла именно сирийского лидера, а не его «двойника» — мужчину с похожей внешностью.

Ранее NEWS.ru писал, что ситуацию в Сирии обсудили главы российского и турецкого внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу.