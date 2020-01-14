Газета New York Times разместила видео с записью момента попадания в украинский Boeing 737-800 двух ракет. Самолёт взорвался под Тегераном 8 января.
Судя по записи,
Издание отметило, что ролик на YouTube разместил пользователь из Ирана в ночь на 14 января. Записавшая трагический момент камера располагалась на крыше здания в пригороде Тегерана.
Ранее NEWS.ru сообщал, что ответственность за сбитый под Тегераном пассажирский самолёт должны нести не только иранские военные, но и поставщик ракет для их комплексов ПВО. Об этом 14 января заявил посол Украины в США Владимир Ельченко. По его словам, имеется много составляющих, в том числе и очередной «российский след» в виде зенитного ракетного комплекса «Тор».
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