https://static.news.ru/photo/3f4ae4e6-375a-11ea-9225-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/Global Look Press

Газета New York Times разместила видео с записью момента попадания в украинский Boeing 737-800 двух ракет. Самолёт взорвался под Тегераном 8 января.

Судя по записи, опубликованной NYT, ракеты были выпущены с разницей в полминуты. Лайнер загорелся и начал падать спустя минуту после попадания в него второго снаряда.

Издание отметило, что ролик на YouTube разместил пользователь из Ирана в ночь на 14 января. Записавшая трагический момент камера располагалась на крыше здания в пригороде Тегерана.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ответственность за сбитый под Тегераном пассажирский самолёт должны нести не только иранские военные, но и поставщик ракет для их комплексов ПВО. Об этом 14 января заявил посол Украины в США Владимир Ельченко. По его словам, имеется много составляющих, в том числе и очередной «российский след» в виде зенитного ракетного комплекса «Тор».