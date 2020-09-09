Видео перехвата Су-27 иностранных самолётов-разведчиков появилось в Сети

Российский истребитель Су-27 вылетал на перехват самолётов-разведчиков из США и Швеции над Балтийским морем.
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Весь полёт российского истребителя Су-27 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, — отметили в Национальном центре управления обороной.
Ранее NEWS.ru сообщал, что авиация стран НАТО с конца августа серьёзно увеличила активность у российских границ, из-за чего отечественные истребители поднимаются в воздух порой по несколько раз за день. Военный обозреватель Михаил Ходоренок в беседе с «360» заявил, что частота полётов натовской авиации увеличилась на 30–40%. По его словам, это вызвано тем, что в НАТО ожидают от Москвы покушений на свободы Запада.
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