Видео перехвата Су-27 иностранных самолётов-разведчиков появилось в Сети

https://static.news.ru/photo/2bed42a0-f252-11ea-bf77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vadim Savitsky/Global Look Press

Российский истребитель Су-27 вылетал на перехват самолётов-разведчиков из США и Швеции над Балтийским морем.

Соответствующую видеозапись опубликовал телеканал «Звезда». На кадрах видно, как истребитель сопровождал стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и самолёт-разведчик «Гольфстрим» ВВС Швеции. Когда иностранные пилоты развернулись от государственной границы РФ, истребитель вернулся на аэродром базирования.

Весь полёт российского истребителя Су-27 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, — отметили в Национальном центре управления обороной.

Ранее NEWS.ru сообщал, что авиация стран НАТО с конца августа серьёзно увеличила активность у российских границ, из-за чего отечественные истребители поднимаются в воздух порой по несколько раз за день. Военный обозреватель Михаил Ходоренок в беседе с «360» заявил, что частота полётов натовской авиации увеличилась на 30–40%. По его словам, это вызвано тем, что в НАТО ожидают от Москвы покушений на свободы Запада.