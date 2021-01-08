Вице-президент Пенс дал согласие посетить инаугурацию Байдена

https://static.news.ru/photo/082c4954-52df-11eb-be60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Saul Loeb - Pool Via Cnp/Global Look Press

Вице-президент США Майк Пенс будет присутствовать на инаугурации Джо Байдена 20 января, сообщили источники в окружении чиновника.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на NBC, приближённые Пенса подтвердили, что вице-президент получил приглашение на инаугурацию Байдена. Ранее представитель Пенса заявлял, что вице-президент не придёт на церемонию, так как его туда не приглашали.

Сам Байден также говорил, что отказ Трампа от посещения инаугурации — «это хорошо».

Как сообщал NEWS.ru ранее, избранный президент США Джо Байден пригласил действующего вице-президента страны Майка Пенса на свою инаугурацию, которая должна состояться 20 января.

Действующий президент США Дональд Трамп планирует покинуть Белый дом 19 января — за день до инаугурации победившего на президентских выборах Джо Байдена.