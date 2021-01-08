Вице-президент Пенс дал согласие посетить инаугурацию Байдена

Вице-президент США Майк Пенс будет присутствовать на инаугурации Джо Байдена 20 января, сообщили источники в окружении чиновника.
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Сам Байден также говорил, что отказ Трампа от посещения инаугурации — «это хорошо».
Как сообщал NEWS.ru ранее, избранный президент США Джо Байден пригласил действующего вице-президента страны Майка Пенса на свою инаугурацию, которая должна состояться 20 января.
Действующий президент США Дональд Трамп планирует покинуть Белый дом 19 января — за день до инаугурации победившего на президентских выборах Джо Байдена.