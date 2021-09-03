Вице-президент Афганистана уехал из Панджшера в Таджикистан

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который ранее объявил себя и. о. президента, уехал из Панджшера в Таджикистан. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Конкретное местонахождение политика в стране на данный момент неизвестно .

Ранее талибы объявили о полном захвате провинции Панджшер, в которой действовали силы сопротивления. Они отметили, что некоторые повстанцы потерпели поражение в боях, а другие бежали. Талибы обещали жителям Панджшера полную безопасность и отсутствие притеснения.

Однако это заявление было опровергнуто официальным представителем сопротивления. По его словам, распространённая информация о том, что талибы захватили Панджшер, не соответствует действительности. На данный момент силы сопротивления присутствуют на всех стратегических позициях по всей долине, чтобы продолжить борьбу.