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Вице-президент Афганистана уехал из Панджшера в Таджикистан

09:45, 06 сентября 2021
Вице-президент Афганистана уехал из Панджшера в Таджикистан Вице-президент Афганистана Амрулла Салех Фото: flickr.com
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Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который ранее объявил себя и. о. президента, уехал из Панджшера в Таджикистан. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Конкретное местонахождение политика в стране на данный момент неизвестно.

Ранее талибы объявили о полном захвате провинции Панджшер, в которой действовали силы сопротивления. Они отметили, что некоторые повстанцы потерпели поражение в боях, а другие бежали. Талибы обещали жителям Панджшера полную безопасность и отсутствие притеснения.

Однако это заявление было опровергнуто официальным представителем сопротивления. По его словам, распространённая информация о том, что талибы захватили Панджшер, не соответствует действительности. На данный момент силы сопротивления присутствуют на всех стратегических позициях по всей долине, чтобы продолжить борьбу. 

16 августа боевики движения «Талибан» (запрещено в России) окончательно захватили весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

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