Вице-президент Афганистана объявил себя временным главой страны

Первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что является временным главой государства. Он сослался на конституцию и написал об этом в Twitter.

В соответствии с Конституцией Афганистана, в случае отсутствия, побега, отставки или смерти президента вице-президент становится временным президентом. В настоящее время я нахожусь в своей стране и являюсь законным президентом. Я обращаюсь ко всем лидерам, чтобы заручиться их поддержкой и консенсусом, — написал политик.

Также Салех призвал жителей страны сопротивляться боевикам «Талибана» (организация запрещена в России). По его словам, республика не является Вьетнамом, а талибы совершенно не похожи на вьетнамских партизан. Он добавил, что жители страны не теряли присутствия духа и видят впереди огромные возможности.

15 августа «Талибан» без боя вошёл в Кабул. После этого боевики объявили о полном контроле над страной. Глава государства Ашраф Гани сложил с себя полномочия и бежал из Афганистана. По некоторым данным, он забрал с собой крупную сумму денег. Сначала он прилетел в столицу Таджикистана Душанбе, а оттуда вылетел в Оман.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что политическое руководство Афганистана не смогло мирно урегулировать ситуацию в стране, что привело к захвату власти талибами. По его мнению, Запад должен извлечь уроки из произошедшего.