Вице-президент Афганистана назвал талибов марионеточной силой

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех назвал боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ) непопулярной марионеточной силой. Также он считает, что после вывода войск из Афганистана США решили превратиться в «минидержаву». Об этом Салех написал в Twitter.

Он добавил, что Афганистан «не упаковали и не увезли в сумке с последним солдатом США».

Талибы — непопулярная марионеточная сила, и их ненавидят, поэтому вся страна хочет убежать от них. Сверхдержава решила стать минидержавой, и это нормально, — заявил Салех.

Afgh wasn't packed & put in the bag of the last US solider The country is here. D rivers are flowing & d mountains are majestic. Talibs R an unpopular proxy force & hated that is why the whole country wants to escape from them. A super power decided to be mini power that is OK. https://t.co/5cDR1lTNz3 — Amrullah Saleh (@AmrullahSaleh2) August 31, 2021

Боевики движения «Талибан» захватили крупные провинции Афганистана, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент страны Ашраф Гани сбежал. Талибы впоследствии заявили, что создадут совет из 12 человек для управления страной.

Ранее стало известно, что около полуночи 30 августа из афганского международного аэропорта в Кабуле вылетел последний самолёт американских ВВС. Пентагон подтвердил вывод войск США из Афганистана и завершение миссии в стране. В честь этого боевики по всему городу открыли огонь в воздух, празднуя окончание 20-летнего присутствия американских военных в Исламской Республике.