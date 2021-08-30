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Вице-президент Афганистана назвал талибов марионеточной силой

10:07, 31 августа 2021
Вице-президент Афганистана назвал талибов марионеточной силой
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Вице-президент Афганистана Амрулла Салех назвал боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ) непопулярной марионеточной силой. Также он считает, что после вывода войск из Афганистана США решили превратиться в «минидержаву». Об этом Салех написал в Twitter.

Он добавил, что Афганистан «не упаковали и не увезли в сумке с последним солдатом США».

Талибы — непопулярная марионеточная сила, и их ненавидят, поэтому вся страна хочет убежать от них. Сверхдержава решила стать минидержавой, и это нормально, — заявил Салех.

Боевики движения «Талибан» захватили крупные провинции Афганистана, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент страны Ашраф Гани сбежал. Талибы впоследствии заявили, что создадут совет из 12 человек для управления страной.

Ранее стало известно, что около полуночи 30 августа из афганского международного аэропорта в Кабуле вылетел последний самолёт американских ВВС. Пентагон подтвердил вывод войск США из Афганистана и завершение миссии в стране. В честь этого боевики по всему городу открыли огонь в воздух, празднуя окончание 20-летнего присутствия американских военных в Исламской Республике.

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