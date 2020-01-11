https://static.news.ru/photo/da793daa-3494-11ea-9904-fa163e074e61_660.jpg Рауль Хаджимба Фото: presidentofabkhazia.org

Вице-президент Абхазии Аслан Барциц заявил, что Рауль Хаджимба остаётся президентом республики, несмотря на решение Верховного суда.

На сегодняшний момент президент ни о какой отставке не говорит, — подчеркнул политик.

По его словам, абхазский лидер имеет право на апелляцию в коллегию Верховного суда. Кроме того, он отметил, что моменты давления на суд и другие нарушения зафиксированы, передаёт РИА Новости.

10 января лидер абхазской оппозиции Алхас Квициния выиграл в Верховном суде дело об обжаловании итогов президентских выборов, на которых проиграл Хаджимбе с отставанием менее чем в 2% голосов.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Абхазии Рауль Хаджимба не исключает, что будет участвовать во внеочередных выборах на пост главы республики. Решение о необходимости их назначения поступило в ЦИК в Сухуме из Верховного суда 11 января.