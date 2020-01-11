Вице-президент Абхазии Аслан Барциц заявил, что Рауль Хаджимба остаётся президентом республики, несмотря на решение Верховного суда.
На сегодняшний момент президент ни о какой отставке не говорит, — подчеркнул политик.
По его словам, абхазский лидер имеет право на апелляцию в коллегию Верховного суда. Кроме того, он отметил, что моменты давления на суд и другие нарушения зафиксированы,
10 января лидер абхазской оппозиции Алхас Квициния выиграл в Верховном суде дело об обжаловании итогов президентских выборов, на которых
Ранее NEWS.ru писал, что президент Абхазии Рауль Хаджимба не исключает, что будет участвовать во внеочередных выборах на пост главы республики. Решение о необходимости их назначения поступило в ЦИК в Сухуме из Верховного суда 11 января.
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