Вице-премьера Чехии Гамачека допросят из-за поездки в Москву

Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек будет допрошен в полиции по поводу своей несостоявшейся в середине апреля поездки в Москву. Об этом он рассказал в эфире CNN Prima News.

Во вторник буду отвечать на вопросы в полиции. Правдиво опишу, как всё происходило. Понятно, что там ни до какого уголовного нарушения не дошло, — сказал он.

Власти Чехии в апреле заявили, что российские спецслужбы были причастны к взрывам боеприпасов на складах во Врбетице в 2014 году. Тогда жертвами стали два человека. Из страны выслали 18 российских дипломатов. Москва ответила высылкой 20 чешских дипломатов. Отношения между странами обострились. Чехия была внесена в список недружественных государств.

В это же время одно из сетевых изданий Чехии написало, что до этих событий Гамачек собирался посетить российскую столицу. Сам вице-премьер опроверг эти заявления и захотел подать в суд на СМИ. Тем не менее он уже несколько раз не явился на заседание комитета, который также хотел бы выслушать вице-премьера о его несостоявшейся поездке в Москву.

В июле в российский МИД был вызван чешский посол Витезслав Пивонька после новых заявлений о взрывах во Врбетице.