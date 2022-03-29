Вице-премьер Украины заявила о согласовании трёх гуманитарных коридоров

Украинские власти будут проводить 29 марта эвакуацию мирных жителей по трём гуманитарным коридорам — из Мариуполя, Мелитополя и Энергодара. Об этом заявила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук, добавив, что они согласованы. Её слова приводит РИА Новости.

Согласовано три гуманитарных коридора. Донецкая область: из Мариуполя в Запорожье люди могут выехать на личном автотранспорте. <...> Еще один коридор, который мы сегодня надеемся реализовать, — Запорожская область: из Мелитополя в Запорожье, из Энергодара в Запорожье, — сказала Верещук.

Накануне Верещук заявила в своём Telegram-канале, что 28 марта эвакуация мирного населения по гуманитарным коридорам проводиться не будет. Она пояснила, что это решение принято из соображений безопасности.

Верещук ранее объявила, что Киев отклоняет предложение России по гуманитарным коридорам из Мариуполя. Минобороны РФ предлагало открыть их 21 марта для спасения местных жителей и инфраструктуры города. По словам представителя украинского правительства, ни о какой сдаче речи быть не может.