Вице-премьер Украины заявила о согласовании 10 гуманитарных коридоров

Украинские власти будут проводить 8 апреля эвакуацию мирных жителей по 10 гуманитарным коридорам, в том числе из Мариуполя, Мелитополя и Энергодара. Об этом заявила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук, добавив, что они согласованы. Её заявление опубликовано в Telegram-канале.

8 апреля 2022 года согласовано 10 гуманитарных коридоров, — сказала она.

По словам Верещук, из Мариуполя, Мелитополя и Энергодара до Запорожья можно выехать на личном транспорте, из Бердянска и Токмака — как на личном транспорте, так и автобусами. Из Лисичанска, Северодонецка, Попасной, Рубежного и села Горское эвакуация будет производиться до города Бахмут.

За 7 апреля украинские власти эвакуировали по гуманитарным коридорам почти 4,7 тыс. человек. В Запорожье на собственном транспорте и автобусах прибыли 1 205 человек из Мариуполя и 2 050 человек из городов Пологи, Васильевка, Бердянск, Мелитополь, расположенных в Запорожской области. Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная украинские власти эвакуировали 1 420 человек.

Дополнительный гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей и иностранцев из Мариуполя в Запорожье открыли в 10:00 31 марта Вооружённые силы РФ. Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев предложил подключить к участию в процедуре эвакуации представителей Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного комитета Красного Креста. Он указал, что участок от Бердянска до Мариуполя регулярно подвергается огневому воздействию подразделений ВСУ.