Вице-премьер Украины считает «вопросом времени» возвращение Донбасса

https://static.news.ru/photo/bb53cc9e-fb75-11ea-a42e-fa163e074e61_660.jpg Пропускной пункт "Оленевка" Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Киев рано или поздно вернёт под свой контроль всю территорию Донбасса. Об этом заявил замглавы украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Резников.

Я верю, что эта война окончится победой Украины <...> Я убеждён, что не будет агрессивного сценария с жертвами и насилием, — цитирует его ТАСС.

Резников добавил, что у Украины мощная армия, которая легко осуществит деоккупацию и Донбасса. По его мнению, противостояние в Донбассе может длиться долго, но оно завершится, поскольку любая война рано или поздно заканчивается. Возвращение Донбасса — лишь вопрос времени.

Кроме того, вице-премьер повторил позицию Киева о том, что украинская сторона не намерена вести переговоры с представителями ДНР и ЛНР, поскольку не считает их «субъектами» переговорного процесса. Резников также заявил, что вопрос возможного присутствия миротворческих сил не снят с повестки дня, а лишь отложен. Его решение возможно на уровне глав Украины и России.

Ранее Леонид Кравчук назвал способы, с помощью которых можно добиться полного прекращения огня в Донбассе. Это переговоры, дискуссии, компромиссы и уступки. До этого первый президент Украины заявил, что Киев не отказывается от «формулы Штайнмайера». Однако может предложить Донбассу статус региона со свободной экономической зоной.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.

В 2015 году для урегулирования ситуации в Донбассе были разработаны Минские соглашения. Ряд положений второго Минского соглашения включает в себя предоставление отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины особого статуса и проведения на этих территориях местных выборов. Механизм реализации этих договорённостей должен проходить по так называемой формуле Штайнмайера, писал NEWS.ru.