https://static.news.ru/photo/a0bd57b2-e0f8-11e9-a25a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Кулеба/Facebook

Содружество Независимых Государств (СНГ) не является препятствием для евроинтеграции Украины. Об этом заявил вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Незалежной Дмитрий Кулеба.

СНГ — это клуб неудачников. А нам надо стремиться в «клуб удачников», — пояснил украинский вице-премьер в интервью « Европейской правде ».

Кулеба назвал Содружество закрытой для себя историей. По его мнению, СНГ представляет собой группу людей, не сумевших цивилизованно расстаться. Вице-премьер отметил, что такие лица «тем более не могут ничего нового создать».

Кулеба добавил, что вопрос о работе Украины в Содружестве необходимо задать главе внешнеполитического ведомства страны Вадиму Пристайко.

Украина де-юре остаётся полноценным участником Содружества Независимых Государств, однако с 2014 года не выплачивает необходимые долевые взносы. Таким образом, задолженность Киева перед Содружеством на данный момент составляет более 300 млн рублей, писал News.ru.