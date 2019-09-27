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Независимая избирательная комиссия (НИК) потеряла связь с 870 участками для голосования на президентских выборах в Афганистане, рассказал глава организации Хабиб ур-Рахман Нанг. Пункты находятся в провинциях Бадахшан, Тахар, Кундуз и Балх.

Комиссия сохраняет связь с 4503 избирательными участками из 5373, — цитирует слова чиновника телеканал TOLOnews. На данный момент НИК не располагает данными о состоянии указанных пунктов для голосования. 28 сентября...