Единственным способом решения проблем, которые накопились между Грузией и Россией, могут быть только переговоры. Они уже начаты, но их необходимо продолжать, заявила замглавы грузинского правительства Майя Цкитишвили.
Она подчеркнула, что ни один конфликт невозможно решить без дипломатии.
Проблемы, которые у нас есть, являются очень острыми. Естественно, все эти вопросы являются предметом обсуждения и диалога, — цитирует Цкитишвили ТАСС.
Она выразила уверенность, что у этого пути нет альтернативы.
Как писал News.ru, 25 сентября на полях Генассамблеи ООН министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани впервые за много лет пообщался с российским коллегой Сергеем Лавровым. После этого оппозиционная группа депутатов вызвала главу МИДа в парламент и потребовала объясниться.