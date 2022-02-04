Вице-канцлер: ввод в эксплуатацию СП-2 усилит зависимость ФРГ от газа из РФ

Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил в интервью Funke, что введение в эксплуатацию трубопровода «Северный поток — 2» усилит зависимость страны от российского газа. По его словам, германские власти вынуждены диверсифицировать пути поставок топлива. Газовый рынок в Германии сейчас никак не регулируется, такое положение вещей нужно менять.

С геополитической точки зрения «Северный поток — 2» усиливает не только зависимость от российского газа, но и сосредоточенность на одном пути поставок, который является чрезвычайно уязвимым. «Северный поток — 2» повышает необходимость диверсифицировать источники нашего газоснабжения. События последних недель и конфликт на востоке Украины усилили нашу обеспокоенность тем, что поставки Россией газа противоречат германским интересам, — отметил Хабек.

По словам министра, власти страны должны лучше подготовиться к следующей зиме. Геополитическая ситуация вынуждает ФРГ создавать другие возможности импорта газа и развивать инфраструктуру. Этот вопрос относится к сфере безопасности.

Мы должны здесь действовать и обеспечить лучшую защиту. Если мы этого не сделаем, то превратимся в игрушку, — подчеркнул он.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что запуск газопровода «Северный поток — 2» будет зависеть от действий России в украинском кризисе. Она подтвердила, что Евросоюз подготовил надёжный и всеобъемлющий пакет финансовых и экономических санкций против Москвы, включающий ограничение доступа к иностранному капиталу и усиление экспортного контроля технологических товаров.

Ранее бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что «Северный поток — 2» может быть остановлен в том случае, если США удастся предложить что-то взамен. По словам политика, он всегда воспринимал газопровод как реальный проект и считает, что отказываться от него сейчас было бы глупо. Он также отметил, что Вашингтон и раньше выступал против российско-германских газопроводов, вводя против них временные ограничительные меры.

Проект «Северный поток — 2» в настоящее время проходит сертификацию в немецком регуляторе. Процесс приостановлен до получения необходимой документации. После того как регулятор вынесет своё решение, потребуется мнение Еврокомиссии, которая намерена в процессе формирования заключения проконсультироваться с Украиной.