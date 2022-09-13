ВГА Херсонской области: ВСУ понесли большие потери в херсонском направлении Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов: ВСУ потеряли более 3500 человек в регионе

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что потери украинских войск на херсонском направлении превысили 3,5 тысячи человек. Он добавил, что большинство погибших солдат являлись обычными людьми, которых «Киев мобилизовал силой». Стремоусов при этом отметил, что реального продвижения украинских военных в регионе нет, пишет РИА Новости.

Сейчас, по нашей информации, украинские войска уже потеряли более 3,5 тысяч человек. Большинство из них — обыкновенные люди, которых киевский режим силой мобилизовал, загнал в армию и бросил в горнило войны, — рассказал Стремоусов.

Замглавы Херсонщины также указал на то, что во взятых под контроль ВСУ населенных пунктах никогда не было российских военных, так как это буферная зона.

Ранее представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что с 1 по 11 сентября ВСУ 26 раз атаковали Энергодар и Запорожскую атомную станцию. Он добавил, что из-за обстрелов город, а также близлежащие территории Украины оставались без электричества.

В ночь на 11 сентября на ЗАЭС отключили последний работавший энергоблок. По словам Рогова, это произошло из-за регулярных обстрелов ВСУ. В настоящее время станция не вырабатывает электроэнергию.