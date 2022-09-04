ВГА Энергодара: в энергоблок Запорожской АЭС попал снаряд Глава ВГА Энергодара Волга заявил, что в энергоблок Запорожской АЭС попал снаряд ВСУ

Фото: Dmitry Grigoriev / Argumenty i Fakty / Global Look Press

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) города Александр Волга заявил ТАСС, что один из артиллерийских снарядов во время обстрела со стороны ВСУ попал в энергоблок Запорожской АЭС. Он отметил, что в настоящее время энергоблок находится в нерабочем состоянии. Глава города не уточнил, когда произошло попадание, но добавил, что оно было «сквозным».

Одно из попаданий — сквозное — было в энергоблок, это был артиллерийский снаряд. Была у меня фотография. Энергоблок нерабочий, который сейчас пока не находится в рабочем состоянии, — рассказал Волга.

Он признался, что систему безопасности энергоблоков невозможно нарушить одним попаданием, но подчеркнул, что нужно принять какие-то меры в рамках произошедшего. По его словам, повышения радиационного фона на объекте нет.

Удары ВСУ по Запорожской АЭС создают реальную угрозу катастрофы в Европе, что, по сути, является ядерным терроризмом, ранее заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве. По его словам, киевский режим врет, заявляя о том, что станцию обстреливают ВС РФ. Глава ведомства подчеркнул, что тяжелых вооружений российской армии на территории ЗАЭС и прилегающих к ней районов нет, в чем могут убедиться эксперты из МАГАТЭ.