Въезд и выезд из Алма-Аты ограничен указом, у жителей отберут оружие

В Алма-Ате устанавливается ограничение на свободу передвижения, в том числе транспортных средств, был введён режим ЧП президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. В городе, как сообщается в указе, на период чрезвычайного положения вводится также комендантский час с 23:00 до 07:00, создаётся комендатура, которую возглавил начальник полиции Таймерденов.

Ограничен въезд в Алма-Ату и выезд из неё, запрещена продажа оружия и боеприпасов, в том числе в Мангистауской области, установлен особый режим оборота лекарств и алкоголя, говорится в документе.

В связи с обострением ситуации в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алма-Ате с 5 января с 01:30 на срок до 00:00 19 января 2022 года, — сказано на сайте главы Казахстана.

Кроме того, в Алма-Ате и Мангистауской области запрещены массовые мероприятия. На период чрезвычайного положения будут проводить проверку документов, личный досмотр, досмотр вещей и транспортных средств.

Ранее Токаев выступил с обращением к населению на казахском и русском языках, в котором призвал жителей республики проявить благоразумие и «не поддаваться на провокации изнутри и извне». Он добавил, что власть не падёт, что им нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог.