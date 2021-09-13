Вьетнамец 40 лет прятался в джунглях от войны и умер от рака

52-летний «Вьетнамский Тарзан» Хо Ван Ланг, который прожил 40 лет в джунглях, умер от рака печени через восемь лет после возвращения в цивилизацию, сообщает Daily Mail. Его семья пряталась от врагов во время Вьетнамской войны и прожила там 40 лет, думая, что военные действия всё ещё не прекратились.

Как передаёт издание, Ланг никогда не видел часов и не знал, что такое электричество. Он питался летучими мышами и «ел их, как оливки». А из людей, помимо своего отца, он видел только пять человек, в число которых не входят женщины.

Мужчина скончался от рака печени. Исследователи отмечают, что этому во многом способствовало его возвращение к цивилизации. Ланг начал питаться непривычной для него едой, есть полуфабрикаты и даже употреблять алкоголь.

Ранее сообщалось, что стриминговая платформа Netflix опубликовала фильм «Пять корешей» американского режиссёра Спайка Ли. Кинолента рассказывает о ветеранах вьетнамской войны, которые вернулись в джунгли, чтобы отыскать тело похороненного командира и найти спрятанные сокровища. Во время поездки они вспоминают события боевых действий и заново переживают ужасы войны.