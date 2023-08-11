Вьетнам передал российским силовикам обвиняемого в наркоторговле мужчину

Сотрудники правоохранительных органов Вьетнама передали российским силовикам мужчину, который находился в розыске за сбыт наркотиков и психотропных веществ в Москве через Интернет, сообщила представитель МВД России Ирина Волк. Согласно материалам дела, молодой человек действовал в составе анонимного сообщества.

Сегодня в аэропорту города Ханоя коллеги из Социалистической Республики Вьетнам передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России Даниила Колодницкого. Россиянин обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере, совершенный организованной группой, — сказала Волк.

В период с сентября по ноябрь 2018 года мужчина принимал участие в деятельности анонимного наркосообщества, которое продавало товары через интернет-магазин на HYDRA. Участникам группы вменяется шесть преступлений, связанных с незаконным сбытом запрещенных веществ через тайники-закладки.

Экстрадированный сегодня мужчина скрылся от силовиков за границей, после чего в июле 2020 года был объявлен в международный розыск. В 2022 году его обнаружили на территории Вьетнама, откуда по ходатайству Генеральной прокуратуры была организована процедура передачи подозреваемого.