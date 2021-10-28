Вьетнам отменит карантин для туристов, прибывающих в некоторые регионы страны. Пилотный проект будет запущен в ноябре и коснётся путешественников с отрицательным ПЦР-тестом. Об этом сообщает Vietnam News.

Иностранным посетителям провинций Куангнинь, Куангнам, Кханьхоа, города Дананг, а также острова Фукуок, которые были выбраны в рамках пилотной программы повторного открытия, не придётся проходить карантин со следующего месяца, если у них будет отрицательный результат на SARS-CoV-2, — говорится в сообщении.

Кроме того, туристы должны будут продемонстрировать обратные авиабилеты, бронь отеля, а также предоставить подробный план путешествия. Кроме того, после прибытия необходимо сдать ПЦР-тест ещё два раза — сразу по прилёте и на седьмой день нахождения во Вьетнаме.

При этом посещение достопримечательностей будет возможно только в составе туристической группы, любое отклонение от маршрута должно быть зарегистрировано.

Добавим, Вьетнам признаёт препарат «Спутник V», так что для въезда в страну россиянам понадобится сертификат о прививке двумя дозами вакцины. Ранее в АТОР рассказали, что первый чартерный рейс из России может отправиться во Вьетнам 20 ноября.

Также стало известно, что некоторые жители Сочи выступили против массового приезда туристов в нерабочие дни из-за опасности распространения коронавируса. Рады очередному потоку только те, кто может заработать на гостях.