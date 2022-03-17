Вьетнам начал пускать непривитых туристов

Вьетнам открыл границы для иностранных туристов, в том числе и для невакцинированных, пишет РИА Новости, ссылаясь на обнародованный приказ Минздрава страны. Въезд теперь разрешён гражданам 13 стран: Германии, Франции, Италии, Испании, Великобритании, России, Белоруссии, Японии, Южной Кореи, Дании, Швеции, Норвегии и Финляндии. Кроме того, после двухлетней паузы восстановлен 14-дневный безвизовый режим.

Несмотря на то что ежедневное количество заражений коронавирусной инфекцией во Вьетнаме пока остаётся высоким, доминирующим штаммом является штамм «омикрон», и количество госпитализаций и случаев тяжёлого течения болезни невелико и продолжает уменьшаться, — сказано в документе.

В приказе говорится , что для въезда в страну иностранному туристу нужен только отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до вылета, либо экспресс-тест, сделанный в официальной лаборатории за 24 часа до вылета. Медицинская страховка с ковидным расширением и покрытием не менее $10 тысяч остаётся обязательной.

Турист по прибытии во Вьетнам будет обязан обращать внимание на самочувствие и в случае появления симптомов простуды немедленно сообщать о них через мобильное приложение PC-COVID, которое необходимо скачать сразу по прилёте.

Ранее Россия возобновила авиаперелёты с Китаем и Индонезией, которые были приостановлены в связи с ситуацией по коронавирусу. В Индонезию рейсы совершаются три раза в неделю по маршруту Москва — Денпасар. Полеты в Китай - по одному разу в неделю в Пекин, Гуанчжоу и Шанхай.



