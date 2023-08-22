Ветеринар объяснил рождение жирафа без пятен в США Ветеринар Шеляков: жираф без пятен родился в США из-за генетического отклонения

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Жираф без пятен родился в США из-за генетического отклонения или сбоя в окраске, заявил NEWS.ru ветеринарный врач Михаил Шеляков. По его словам, в этом случае у животного возможны нарушения работоспособности или формирования внутренних органов и его необходимо обязательно обследовать.

Это генетическая аномалия, так же как у нас есть уникальные люди с болезнью витилиго, когда половина человека может быть с пигментом, вторая без него, то есть как будто из двух людей состоит. Это даже не аномалия, а отклонение от заданного комплекса ген, но это не обязательно говорит о проблемах со здоровьем, хотя может и наоборот. Пошел генетический сбой в окраске, также могут быть нарушения работоспособности или формирования внутренних органов. Таких родившихся без пятен животных нужно обследовать и проверять, — сказал Шеляков.

В зоопарке Брайтс штата Теннесси появился на свет единственный в мире жираф без пятен. Шерсть новорожденной самки полностью коричневого цвета. Зоопарк объявил конкурс на лучшее имя, а его сотрудники считают, что детеныш сможет привлечь внимание к проблеме сокращения популяции диких жирафов.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор рассматривает возможность импорта в Россию африканских животных из охотничьих заказников ЮАР. Речь идет о бегемотах, слонах, жирафах, зебрах, антилопах и носорогах.