Ветеран ВМС указал, к каким переменам приведет вступление Швеции в НАТО Ветеран ВМС Бразилии Казал: вступление Швеции в НАТО ничего не изменит

Фото: Henrik Montgomery/Tt/Global Look Press

Предполагаемое вступление Швеции в НАТО не будет иметь никакого практического значения и едва ли реально укрепит военный компонент блока. Такое мнение высказал автор интернет-ресурса о геополитике и обороне Arte da Guerra, ветеран ВМС Бразилии Робинсон Фариназо Казал. По его словам, которые приводит ТАСС, НАТО давно превратилось в символ и не является эффективной военной организацией.

Вступление Швеции в НАТО ничего не меняет. Потому что НАТО является скорее символом и предметом гордости Вашингтона, нежели действительно эффективным военным блоком. <...> Страной больше, страной меньше — не думаю, что это значительным образом повлияет на военные возможности НАТО, — сказал Казал.

Он также допустил, что успех Стокгольма по вступлению в Североатлантический альянс будет преподноситься Западом как поражение Путина, однако «с практической точки зрения это не изменит оперативную обстановку и ход военных действий».

10 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Турция согласилась снять вето на прием Швеции в Североатлантический альянс. Он рассказал, что это произошло после его переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, в которых также участвовали премьер Швеции Ульф Кристерссон и глава Евросовета Шарль Мишель.

В свою очередь агентство Bloomberg сообщило, со ссылкой на неназванного турецкого чиновника, что прорыв в вопросе о присоединении Швеции к НАТО стал возможен после того, как Анкара получила то, что хотела.