Ветеран СС из Канады рассказал о своих планах Ветеран СС заявил, что уедет в Южную Америку после скандала в парламенте Канады

Фото: Patrick Doyle/AP/TAS

Ярослав Хунка

Ветеран СС украинского происхождения Ярослав Хунка решил перебраться в Южную Америку после скандала в парламенте страны, сообщает «Фонтанка». Отмечается, что канадские журналисты дозвонились до 98-летнего старика и тот пожаловался на волну ненависти к себе.

В телефонном разговоре Хунка сказал, что мечтал «тихо умереть в кругу семьи», но столкнулся «с такой ненавистью, которую невозможно представить», поэтому планирует «уехать к своим друзьям в Южную Америку».

Ранее агентство Associated Press обратило внимание на фотографии с выступления президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады, которое состоялось 22 сентября. Тогда собравшиеся, включая украинского лидера и премьер-министра Канады Джастина Трюдо, приветствовали 98-летнего Ярослава Хунку, в годы Второй мировой войны служившего в 1-й украинскй дивизии, также известной как дивизия СС «Галиция». После войны эсэсовец эмигрировал в Канаду.

Дивизия СС «Галиция» была сформирована в 1943 году из жителей Западной Украины. В 1944 году была почти полностью уничтожена, после чего ее переформировали и использовали в боях в Словакии, Югославии и Австрии. В апреле 1945 года была переименована в 1-ю украинскую дивизию и вошла в состав Украинской национальной армии. В мае бойцы дивизии сдались в плен войскам Великобритании и США.