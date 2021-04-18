Ветеран «Альфы» назвал провокацией обвинения Чехии по взрыву во Врбетице

https://static.news.ru/photo/6b560cf2-a02f-11eb-b7a1-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/CT24.cz

Власти Чехии должны доказать причастность российских спецслужб к взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году, сейчас эти обвинения похожи на провокацию.

Говорить о том, что это именно спецслужбы, я бы с этим не согласился, — рассказал журналистам «Интерфакса» почётный президент Ассоциации ветеранов спецподразделения ФСБ «Альфа» Сергей Гончаров.

По его словам, эти обвинения находятся в одном ряду с обвинениями в отравлении Скрипалей, катастрофе Boeing MH-17 и инцидентом с Алексеем Навальным. Гончаров подчеркнул, что без доказательств любую операцию можно приписать российским спецслужбам.

Я считаю, что это очередная провокация, фейк, для того, чтобы России предъявить претензии, что мы действуем такими путями — то травим, то убиваем, — отметил ветеран «Альфы».

Ранее власти Чехии объявили о высылке из страны 18 российских дипломатов. Утверждается, что они являлись офицерами российских спецслужб СВР и ГРУ и могли быть причастны к взрыву боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Также полиция страны заявила о розыске россиян Александр Петрова и Руслана Боширова.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий объяснил, что высылка российских дипломатов означает, что Чехия следует русофобскому курсу американцев. По его словам, решение властей страны является серьёзным ударом по отношениям между Москвой и Прагой и ответные меры «обязательно последуют».

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал обвинения Праги «чушью, высосанной из пальца». Он уверен, что это придуманная ситуация, чтобы поддержать американцев, которые получили жёсткий ответ от России.

Как писал NEWS.ru, источник в чешских спецслужбах заявил журналистам, что устроившие взрыв во Врбетице в 2014 году, хотели предотвратить поставку боеприпасов на Украину.