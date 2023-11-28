«Веселая и раскрепощенная»: стало известно о репутации королевы Камиллы Королеву Камиллу назвали непристойной в книге «Эндшпиль» Омида Скоби

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Королева Камилла

76-летняя королева-консорт Великобритании Камилла была «веселой, непристойной и похотливой», говорится в новой книге 42-летнего журналиста и писателя Омида Скоби «Эндшпиль», которая появилась в продаже 28 ноября, пишет Daily Mirror. Автор утверждает, что возлюбленная Карла III славилась «дикими манерами», что делало ее неподходящей кандидатурой для брака в глазах королевской семьи. В книге приведены слова экономки, которая вспомнила, что во время визитов Камиллы и Карла дом был «усыпан нижним бельем».

Королева Камилла была веселой, раскрепощенной женщиной, оседлавшей волну сексуальной революции. В молодости бывшая мисс Шанд была известна как «непристойная и похотливая», она была из тех, кто «бросает свои трусики на стол». Скандальная репутация Камиллы была одной из причин, по которой королева Елизавета II и Фирма отвергли Камиллу в качестве супруги Карла, к тому же она была «простолюдинкой» и «опытной женщиной», — пишет Скоби.

В книге приводится скандальная история с телефонным звонком, во время которого Карл сообщил, что «хотел бы жить в штанах» Камиллы.

Писатель также сообщает о том, что жена принца Гарри Меган Маркл категорически не хочет возвращаться в Англию, потому что их отношения с Кейт Миддлтон окончательно испорчены. Автор утверждает, что «каждый раз, когда она слышит о Меган, Кейт вздрагивает и хихикает».

Ранее сообщалось, что Камилла собрала коллекцию редких сумок от известных брендов. Отличительной особенностью стиля ее предшественницы Елизаветы II были шляпки, Камилла же сделала своим фирменным знаком экстравагантные сумки. В ее гардеробе есть уникальные сумки от Chanel, Fendi, Bottega Veneta и других известных марок.

Над стилем Камиллы работает бывший стилист Елизаветы II Джеки Микин, который следит за каждым ее выходом на публику. В коллекции Камиллы есть сумки от британского бренда Aspinal of London, выпустившего множество украшений для членов королевской семьи, и сумки любимого бренда покойной королевы Елизаветы II Launer.