Конгресс США целиком перешёл под контроль демократов

https://static.news.ru/photo/ff3087c2-502a-11eb-96dc-fa163e074e61_660.jpg Джон Ософф Фото: Jon Ossoff/facebook.com

Избрание демократа Джона Оссоффа сенатором от штата Джорджия означает, что законодательный орган США полностью переходит под контроль Демократической партии.

Оссофф 6 января поблагодарил жителей штата Джорджия за избрание его в сенат, фактически объявив о победе над республиканцем Дэвидом Пердью во втором туре выборов в верхнюю палату. По итогам подсчёта 100% голосов, Оссофф набрал 50,2%, его оппонент Пердью — 49,8% голосов.

Покорно благодарю народ Джорджии за то, что выбрали меня на службу вам в Сенате Соединённых Штатов, — цитирует его ТАСС.

С учётом победы ещё в одном округе штата кандидата от Демократической партии Рафаэля Уорнока сенат теперь переходит под контроль демократов. Демократы сохранили своё влияние и в нижней палате, сейчас у них 222 голоса против 211 у Республиканской партии.

Ранее сообщалось, что 6 января в конгрессе должна быть утверждена победа Джо Байдена на президентских выборах. Часть республиканцев в обеих палатах может высказать возражения, однако они практически не имеют шансов оспорить утверждение. Действующий президент США Дональд Трамп всё ещё отказывается признать себя побеждённым. Демократы намерены в очередной раз поднять в сенате вопрос о прямых выплатах налогоплательщикам. Республиканцы заблокировали все прошлые попытки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Сенате США растёт число сторонников группы по главе с республиканцем Тедом Крузом (штат Техас), которые хотят отвергнуть утверждение результатов выборов президента на заседании 6 января. Сам Круз собирается опубликовать объявление, в котором анонсирует этот шаг. После этого примеру последуют другие члены Республиканской партии.