«Верю ему больше»: зачем Путин дал интервью Карлсону, что сказали в США

Американский журналист Такер Карлсон в ночь на 9 февраля опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным. Уже к утру пятницы оно набрало десятки миллионов просмотров. В ходе двухчасовой беседы российский лидер ответил примерно на 60 вопросов, в том числе о специальной военной операции на Украине и отношениях с Западом. В чем особенность беседы Путина с Карлсоном и что о ней говорят простые американцы — в материале NEWS.ru.

Чем Путин впечатлил Карлсона

Опубликованное в два часа ночи интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным набрало с утра более 70 миллионов просмотров в X (бывший Twitter). Российский лидер вошел в актуальные тренды в американском сегменте соцсети, а Карлсон — в российском. В YouTube на 14:00 мск видео набрало более четырех миллионов просмотров.

В общей сложности беседа длилась более двух часов. За это время президент РФ ответил примерно на 60 вопросов.

После того как интервью выложили в сеть, Карлсон опубликовал новый видеоролик. В нем он называет Путина «несомненно умным человеком». Как напомнил журналист, российский лидер нечасто дает интервью, в связи с чем ему не так просто «объясниться». Карлсон также оценил «чрезвычайно дельный» ответ главы РФ о предпосылках кризиса вокруг Украины, а также заявил, что «надо быть безумными, чтобы считать, что Россия уступит Крым».

«Путин разложил все по полочкам»

В беседе с NEWS.ru вице-спикер Госдумы Ирина Яровая высказала мнение об интервью Путина Карлсону, обратив внимание на некоторые темы.

«Президентом развернуто и открыто изложены правда об истории России и важнейших исторических событиях, а также решениях, принимаемых нашим президентом. Мы верили и верим в то, что только правда должна быть основой большой политики. Народы Европы, США и всего мира не только имеют право, а должны ее знать и на основе правды давать свои оценки и определять свое отношение к России и своему развитию», — сказала Яровая.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ирина Яровая

Как подчеркнула вице-спикер, в ответах Путина на вопросы Карлсона «разложено по полочкам», как Украина стала внешне управляемой со стороны США и начала «обслуживать агрессивную политику НАТО, направленную против безопасности России».

«Путин развенчал мифы об СВО»

Как написал в своем Telegram-канале политолог Андрей Гусий, особое внимание глава государства уделил термину «денацификация» и объяснил Карлсону, что это значит.

«Этот момент весьма важен, так как американцам действительно он непонятен. Все-таки они достаточно далеки от этого, и само определение для них не имеет смысла. Путин донес максимально подробно, как на уроке истории для средней школы», — отметил Гусий.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов считает, что в этом интервью президент РФ развенчал мифы «о России и СВО, которые мировые СМИ насаждали и насаждают, раздувая ненависть к русскому миру как к таковому».

Парламентарий также уделил внимание ответу Путина о том, что часть современной Украины является историческими территориями России. «Журналист правильно понял, что именно в этом заключается одна из причин СВО — защита русскоязычного населения на родной земле. Президент ясно дал понять, что Россия будет и дальше защищать его», — сказал Миронов NEWS.ru.

«Шанс быть услышанным на Западе»

Первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев отметил, что Карлсон — известный в США журналист с большой аудиторией, поэтому это интервью и посмотрело много американцев.

«Это еще одна возможность транслировать на европейскую и американскую публику российскую точку зрения. Везде, между прочим, и без того становится все больше людей, которые симпатизируют нашей стране, а теперь, уверен, их количество увеличится в разы», — подчеркнул Журавлев.

По мнению политолога Сергея Маркова, особенность этого интервью в том, что «два года все десятки тысяч западных СМИ не давали возможности Путину просто изложить свою позицию». «Они занимались селективным цитированием, то есть пропагандистской обработкой текстов Путина. А сейчас впервые интервью Путина вышло просто так, без вражеской пропагандистской обработки. Впервые за два года сотни миллионов американцев и европейцев смогут услышать Путина вне вранья своих СМИ», — написал он в своем Telegram-канале.

При этом он отметил, что «западные СМИ даже пересказать интервью Путина не могут». «Они пытаются представить речь Путина противоречивым сумбуром. А Такера Карлсона — критиковать за то, что он не задавал острых вопросов, таких как „Почему Россия убила тысячи людей на Украине, стреляя по гражданским объектам?“. Но Россия на Украине не стреляет по гражданским объектам. Поэтому Такер Карлсон, зная об этом, и не спрашивает. Предложения Путина о мире — вот главное в интервью, и это они пытаются утаить от аудитории», — подчеркнул политолог.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алексей Журавлев

Как отреагировали на интервью с Путиным американцы

В комментариях под последним постом Карлсона в Instagram (принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в РФ) пользователи соцсети назвали Путина умным и «порядочным парнем». Некоторые сравнили российского лидера с президентом США. «Грустно, что я верю Путину больше, чем верю в то, что говорит мне Байден и наш собственный конгресс», — написал пользователь с ником cltbuckeye.

Ричард Хамильтон подчеркнул, что Путин, в отличие от Джо Байдена, «может четко формулировать мысли в течение двух часов подряд». «Путин 30 минут подряд говорил о европейской истории. Байден, наверное, даже не помнит, что ел на обед», — написал nanaampyrn.

Пользователь Крис Сеттинг выразил мнение, что Такер Карлсон снова «сделал журналистику великой». По мнению Аллена Дина, это интервью поможет миллионам людей в США «понять ситуацию».

Примечательно, что дата выхода интервью с Путиным совпала с пресс-конференцией Джо Байдена, которую он провел в связи с расследованием спецпрокурора Роберта Хура. Следственную группу интересовало, при каких обстоятельствах нынешний глава Штатов (когда он был еще вице-президентом при Бараке Обаме) на долгие годы оставил в гараже своего дома в Делавэре коробки с секретными документами.

Спецпрокурор сообщил, что в ходе допроса в конгрессе Байден даже не смог вспомнить, в какие годы он был вице-президентом, когда умер его сын Бо и почему бумаги лежали именно там.

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