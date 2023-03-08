«Веры разведке нет»: в посольстве РФ оценили расследование NYT о «Потоках» Посольство РФ: утечки в СМИ США по «Северным потокам» только сбивают с толку

Фото: Ting Shen/Xinhua/Global Look Press

Российский советник-посланник Андрей Леденев заявил, что утечки в американских СМИ от анонимных источников о диверсиях на трубопроводах «Северный поток» призваны сбить с толку тех, кто пытается разобраться в этом деле. Так он прокомментировал материал The New York Times об инциденте на трубопроводах. По словам дипломата, которые приводит посольство РФ в Вашингтоне, никакой веры в беспристрастность выводов спецслужб США нет.

Прежде всего обращает на себя внимание тот факт, что указанная публикация мгновенно получила зеленый свет в местном информационном поле, буквально вмиг облетев СМИ. <...> Никакой веры в беспристрастность выводов американских разведслужб у нас нет и быть не может. Усматриваем в анонимных утечках не более чем попытку сбить с толку тех, кто искренне пытается докопаться до истины в этом вопиющем преступлении, — отметил Леденев.

Ранее издание NYT сообщило, что американские чиновники, изучившие разведданные по ЧП на газопроводах, пришли к выводу, что диверсию могли осуществить граждане России или Украины, либо и те и другие, действовавшие в составе одной группы. При этом в Вашингтоне не нашли никаких доказательств возможной причастности со стороны властей России или Украины.

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал статью NYT «неудачной попыткой дезинформации», а первый заместитель постоянного представителя РФ Дмитрий Полянский сообщил, что до конца марта в Совете Безопасности ООН пройдет голосование по российскому проекту резолюции с призывом к генеральному секретарю международной организации создать комиссию для расследования инцидента на «Северных потоках».