Веру Брежневу в Турции назначили женой Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский по ошибке стал мужем актрисы и певицы Веры Брежневой. Их совместная фотография украсила первую полосу популярной в Турции газеты Hurriyet, рассказавшей о заразившейся коронавирусом первой леди Украины.
Статью о том, как Елена Зеленская проходит лечение издание сопроводило постером к фильму «Восемь лучших свиданий», в котором Зеленский и Брежнева, сыграли семейную пару.
Узнав о допущенной оплошности, издание поменяло фото и на официальном сайте, и в печатной версии.
Ранее NEWS.ru сообщал, что супруга президента Украины Елена Зеленская, у которой была выявлена коронавирусная инфекция, госпитализирована с двусторонней пневмонией. Состояние первой леди страны стабильное, сообщили в пресс-службе офиса главы государства. Там уточнили, что тесты украинского лидера и его детей показали отрицательные результаты.