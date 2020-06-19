Веру Брежневу в Турции назначили женой Зеленского

https://static.news.ru/photo/80605822-b1cf-11ea-a2a6-fa163e074e61_660.jpg Вера Брежнева Фото: Juliya Khanina/Russian Look/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский по ошибке стал мужем актрисы и певицы Веры Брежневой. Их совместная фотография украсила первую полосу популярной в Турции газеты Hurriyet, рассказавшей о заразившейся коронавирусом первой леди Украины.

Статью о том, как Елена Зеленская проходит лечение издание сопроводило постером к фильму «Восемь лучших свиданий», в котором Зеленский и Брежнева, сыграли семейную пару.

Узнав о допущенной оплошности, издание поменяло фото и на официальном сайте, и в печатной версии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что супруга президента Украины Елена Зеленская, у которой была выявлена коронавирусная инфекция, госпитализирована с двусторонней пневмонией. Состояние первой леди страны стабильное, сообщили в пресс-службе офиса главы государства. Там уточнили, что тесты украинского лидера и его детей показали отрицательные результаты.