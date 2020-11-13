Вертолёты ВКС РФ приступили к сопровождению колонн миротворцев

https://static.news.ru/photo/f1fdf4b6-262e-11eb-bc6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экипажи вертолётов Ми-8 и Ми-24 армейской авиации Воздушно-космических сил России приступили к сопровождению миротворческих подразделений, совершающих марши в зоне нагорнокарабахского конфликта.

Лётчики прикрыли и сопроводили колонны, следующие с аэродрома Эребуни в населённые пункты Горис и Степанакерт, сообщает Минобороны РФ.

Российская вертолётная группировка будет заниматься мониторингом ситуации в районах прекращения огня и использоваться для доставки материально-технического имущества и личного состава в труднодоступные районы региона.

Восемь вертолётов, задействованных в миротворческой операции, доставили самолётами Ан-124 «Руслан» на аэродром в Ереване, где их подготовили к эксплуатации, после чего они перелетели на аэродромы базирования для выполнения задач в интересах миротворческого контингента.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших.

11 ноября в Минобороны РФ сообщили о подписании меморандума о создании совместного центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта между Москвой и Анкарой. Как подчеркнул глава российского военного ведомства Сергей Шойгу, это решение «позволит осуществлять надёжный контроль за соблюдением сторонами режима прекращения боевых действий и сформирует твёрдую основу для урегулирования застарелого конфликта». Центр разместят на территории Азербайджана. В его задачи будут входить сбор, обобщение и проверка информации о соблюдении режима прекращения огня.

Как писал NEWS.ru ранее, министр обороны Сергей Шойгу в ходе видеосовещания с президентом РФ Владимиром Путиным доложил, что развёртывание наблюдательных постов российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе завершится в субботу, 14 ноября. Он также обратил внимание президента, что в этом регионе с каждым днём «нарастает проблема гуманитарного характера».