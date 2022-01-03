Вертолёт разбился на севере Израиля

Вертолёт потерпел крушение на севере Израиля. Три члена экипажа госпитализированы, сообщает издание Yedioth Ahronoth.
Крушение произошло близ города Хайфа. По данным издания, состояние госпитализированных
В свою очередь газета The Times of Israel
На месте крушения работают поисково-спасательные службы. Причина инцидента устанавливается.
Ранее сообщалось, что вертолёт Ми-2 совершил жёсткую посадку под Ижевском, пишут «Известия» со ссылкой на данные очевидцев. Авария произошла, когда вертолёт обследовал нефтепровод. На борту воздушного судна находились два человека.