Вертолёт разбился на севере Израиля

Вертолёт потерпел крушение на севере Израиля. Три члена экипажа госпитализированы, сообщает издание Yedioth Ahronoth.

Крушение произошло близ города Хайфа. По данным издания, состояние госпитализированных неизвестно .

В свою очередь газета The Times of Israel сообщила , что на месте происшествия спасатели обнаружили только одного из трёх членов экипажа. Он госпитализирован. Судьба других членов экипажа не выяснена.

На месте крушения работают поисково-спасательные службы. Причина инцидента устанавливается.

Ранее сообщалось, что вертолёт Ми-2 совершил жёсткую посадку под Ижевском, пишут «Известия» со ссылкой на данные очевидцев. Авария произошла, когда вертолёт обследовал нефтепровод. На борту воздушного судна находились два человека.