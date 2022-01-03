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Вертолёт разбился на севере Израиля

Вертолёт потерпел крушение у берегов израильского города Хайфа
00:43, 04 января 2022
Вертолёт разбился на севере Израиля Фото: Twitter.com
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Вертолёт потерпел крушение на севере Израиля. Три члена экипажа госпитализированы, сообщает издание Yedioth Ahronoth.

Крушение произошло близ города Хайфа. По данным издания, состояние госпитализированных неизвестно.

В свою очередь газета The Times of Israel сообщила, что на месте происшествия спасатели обнаружили только одного из трёх членов экипажа. Он госпитализирован. Судьба других членов экипажа не выяснена. 

На месте крушения работают поисково-спасательные службы. Причина инцидента устанавливается.

Ранее сообщалось, что вертолёт Ми-2 совершил жёсткую посадку под Ижевском, пишут «Известия» со ссылкой на данные очевидцев. Авария произошла, когда вертолёт обследовал нефтепровод. На борту воздушного судна находились два человека.

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