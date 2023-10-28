Вертолеты Ми-35 и Ка-52 ударили по ВСУ: новости СВО на утро 28 октября Российские вертолеты ударили по хорошо замаскированным позициям армии Украины

Фото: РИА Новости

Экипажи ударных вертолетов Ми-35 и Ка-52 группировки «Центр» нанесли удары по живой силе и опорным пунктам Вооруженных сил Украины в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. Противник хорошо маскируется, однако российские военные находят свои цели, отметил командир вертолетного звена с позывным Псих.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 27 октября, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в зоне спецоперации

По словам командира звена, вертолетчики ЦВО работают круглосуточно, у них уходит не более получаса от получения задачи на вылет до нанесения удара. В район атаки они двигаются на минимальных высотах со скоростью до 300 км/ч. В Минобороны уточнили, что экипажи вертолетов бьют по целям, которые выявляют передовые разведывательные группы. После пуска ракет вертолетчики отстреливают тепловые ловушки и покидают район.

Российские военнослужащие группировки сил «Центр» отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районах Червоной Дибровы, Торского и Петровского на Краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. По его словам, противник при попытках атак в ДНР потерял более 120 военнослужащих.

Он отметил, что в районе Торского участка российские позиции пытались атаковать штурмовики 63-й механизированной бригады ВСУ. В контрбатарейной борьбе артиллеристы «Центра» вскрыли и подавили около 15 расчетов полевой артиллерии противника. Также огнем поражены две БМП и САУ «Акация», уточнил Савчук.

Российские военные нанесли удары по живой силе и технике четырех бригад Вооруженных сил Украины на территории ДНР, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. По его словам, боевые столкновения проходили в том числе под Угледаром и Урожайным.

В Минобороны РФ сообщили, что российские подразделения за неделю улучшили положение по переднему краю на Южно-Донецком направлении. Было ликвидировано более 885 украинских солдат, подбит один танк, четыре БМП, 17 автомобилей и четыре артиллерийских орудия.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что ВСУ не оставляют попыток ночами переправиться на левый берег Днепра и на острова в Херсонской области. По данным канала, опубликовавшего видео из региона, российская разведка отслеживает движение сил противника и передает координаты, по которым работают РСЗО и гаубицы. Минобороны данную ситуацию не комментировало.

Где нашли тело пропавшего наемника ВСУ

Сотрудники украинской полиции нашли тело пропавшего британского наемника Дэниела Берка в канализации на полигоне в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Гибель мужчины подтвердил его отец.

Найти тело помог другой наемник ВСУ — Абдельфетах Нурин. Он признался полиции, что застрелил Берка по ошибке. Прежде австралийско-алжирский наемник говорил, что перед пропажей британец был с ним на полигоне, но затем ушел оттуда без него. По словам Нурина, он дал такие показания, так как не знал, что делать после случившегося.

Где на Украине этой ночью звучали взрывы

Взрывы прогремели в городах Днепропетровск и Кривой Рог. Также их слышали в Измаильском районе Одесской области, сообщило украинское издание «Зеркало недели». Подробности происшествий не приводились.

Какой регион России пытался атаковать украинский БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ над территорией Курской области, сообщили в Минобороны РФ. Инцидент произошел вечером 27 октября. О пострадавших и разрушениях в результате происшествия не сообщалось.

Фото: МО Украины

Какие обломки ракет показал Полянский в ООН

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский продемонстрировал на заседании Совета Безопасности всемирной организации обломки западных ракет, которые ВСУ, по его словам, использовали для обстрелов гражданской инфраструктуры. Фрагменты боеприпасов были собраны, в частности, в Херсонской области, перешедшей в 2022 году под контроль РФ.

По словам Полянского, некоторые из обломков являются частью ракеты, выпущенной из установки HIMARS и попавшей в здание администрации Херсонской области в сентябре 2022 года. Тогда погибли три человека. Также он показал обломок с места обстрела моста британскими и французскими ракетами Storm Shadow. Дипломат заявил, что на фрагменте «отчетливо читается „Сделано во Франции“».

Как Украина продает западное оружие

На черный рынок уходит около 20% поставляемого Киеву западного оружия, заявил Полянский. По его словам, вооружение вывозится с помощью посреднических структур, в том числе из Европы. Дипломат подчеркнул, что свидетельства о продажах регулярно публикуют различные СМИ.

Конфликт на Украине начал приносить прибыль американским производителям оружия на фоне решения руководства США пополнить свой арсенал, часть которого была передана Киеву в рамках военной помощи, и из-за закупок оружия странами Европы, сообщило Reuters. Оружейные гиганты Lockheed Martin и General Dynamics спрогнозировали серьезное повышение своих финансовых показателей, оценив существующие заказы на сотни тысяч артснарядов и ракет для ЗРК Patriot.

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